إصابة 31 شخصاً جراء انفجار صاروخ قديم من مخلفات النظام البائد بحمص

حمص-سانا

أصيب 31 شخصاً بينهم أطفال ونساء اليوم الجمعة جراء انفجار صاروخ قديم من مخلفات النظام البائد داخل ثكنة للدفاع الجوي مهجورة في منطقة العباسية قرب حي السبيل بحمص.

وأوضح مدير صحة حمص الدكتور خالد الحمصي في تصريح لمراسل سانا أنه تم إسعاف 23 مصاباً إلى مشفى الزهراء الوطني، و6 إلى مركز العباسية الصحي، ومصابين اثنين إلى المشفى الأهلي، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

بدوره، ذكر مدير مشفى الزهراء الوطني الدكتور عامر سيفو في تصريح مماثل أن الإصابات التي وصلت إلى المشفى تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين.

وأوضحت مديرية الإعلام في حمص أنه فور وقوع الانفجار توجهت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع حيث جرى إسعاف المصابين، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج بينما تعمل الجهات المختصة على تأمين المكان والتعامل مع مخلّفات الحرب في الموقع.

وأشار الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام إلى أن الانفجار ألحق أضراراً في المنازل المحيطة بالموقع نتيجة الشظايا.

من جهتها دعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص المواطنين إلى ضرورة الابتعاد التام عن موقع الانفجار وعدم الاقتراب منه نهائياً حفاظاً على سلامتهم ولتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها.

وحذرت قيادة الأمن الداخلي من أنّ الموقع لا يزال يحتوي على مخلّفات صواريخ قديمة وقابلة للانفجار ما يُشكّل خطراً على حياة المواطنين حيث تعمل الفرق الفنية حالياً على تأمين المكان، ومعالجة كل المخلّفات لضمان سلامة الجميع.

يُذكر أن محافظة حمص شهدت خلال الفترة الماضية حوادث مماثلة ناجمة عن انفجار مخلفات حربية وذخائر غير منفجرة للنظام البائد، بينما تواصل الجهات المعنية جهودها لتأمين المواقع والأراضي السورية من مخلفات الحرب لضمان سلامة المواطنين.