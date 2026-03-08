دفعة ثانية من نفط حقول رميلان تصل حمص لتعزيز إمدادات المصافي

حمص -سانا

وصلت مساء اليوم الأحد إلى خزانات الشركة السورية للبترول في مدينة حمص، دفعة جديدة من صهاريج النفط الخام القادمة من حقول رميلان في محافظة الحسكة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز إمدادات النفط الخام للمصافي وضمان استمرارية عملها لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح مدير إدارة المنطقة الوسطى لنقل النفط الخام المهندس علي قرنفل في تصريح لمراسل سانا، أن الدفعة التي وصلت اليوم وتضم 92 صهريجاً هي الثانية من حقل رميلان، بعد الدفعة الأولى يوم الجمعة والتي بلغت 72 صهريجاً، متوقعاً وصول دفعة ثالثة خلال الساعات القادمة.

وأشار قرنفل إلى أن الشركة السورية للبترول وضعت منذ اللحظات الأولى جميع إمكاناتها لاستقبال النفط الخام القادم من الحقول السورية، ولا سيما من حقول رميلان، لافتاً إلى أن الشركة السورية لنقل النفط الخام سخّرت قدراتها البشرية والفنية لنقل النفط على مدار الساعة.

وأضاف: إن عمليات النقل ستتواصل تباعاً ضمن دفعات متتالية، بهدف دعم عمل المصافي بشكل مستمر وتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.

وتوجّه قرنفل بالشكر إلى الكوادر العاملة في الحقول النفطية وإدارات النقل والشركات الناقلة التي أسهمت في إنجاح عملية نقل النفط الخام من الحقول في شمال شرق البلاد إلى خزانات التفريغ في حمص.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة نقل النفط الخام من الحقول السورية إلى مراكز التخزين والمصافي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في قطاع الطاقة.

