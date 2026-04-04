المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 4 من نيسان 2026

دمشق:

1- ورشة بعنوان جزادين الخرز، للأستاذة رائدة دودكي، في المركز الثقافي ببرزة، الساعة الـ 12 ظهراً.

2- ورشة رسم للأطفال بعنوان الرسم التراثي، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 12 ظهراً.

3- ورشة اللغة الإنكليزية بإشراف الأستاذة رهام الإبراهيم، في المركز الثقافي ببرزة، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

4- معرض تراثي لذوي الهمم بعنوان لنبدع معاً، بإشراف الأستاذة شفاء درغام، في المركز الثقافي بكفرسوسة، الساعة الـ 2 ظهراً.

5- عرض أفلام “مستعد أم لا 2: ها أنا قادم، برشامة، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1- فعالية مدنية لرجال ونساء القلمون، تحتفي بأصوات النساء وتجاربهن المجتمعية، في كافيه لاميزون، شارع المجمع في مدينة النبك، الساعة الـ 12.30 ظهراً.

2- جلسة نسائية بعنوان: مشكاة (من نور الفهم إلى قوة الفعل)، في المركز الثقافي بيبرود الساعة الـ 4.30 عصراً.

إدلب:

معرض نتذكر ونقاوم، في موقع مجزرة الكيماوي بالحي الشمالي في خان شيخون، الساعة الـ 10 صباحاً.

طرطوس:

ورش متنوعة للأطفال واليافعين تشمل: ورشة حول الأدوات المستعملة في خيال الظل، بإشراف علي شاليش، وورشة جلسات شعرية مع الأديبة لينا حمدان، وورشة سرد قصصي بإشراف الأديبة ضحى أحمد، وورشة تدريب كورال الأطفال لليافعين بإشراف آية حطاب، وحفلاً منوعاً للأطفال لفرقة هابي ماجيك، وورشة تدريب فنون شعبية بإشراف أنس حرفوش، في المركز الثقافي بطرطوس، بدءاً من الساعة الـ 11 صباحاً.

اللاذقية:

فعالية سبت الأطفال “إعادة التدوير”، في المركز الثقافي بجبلة، الساعة الـ 11 صباحاً.

حلب:

1- محاضرة بعنوان الثقافة في سوريا الجديدة إلى أين، للدكتور سعد الدين كليب، في منتدى رياض الثقافي بحي الجميلية، الساعة الـ 12 ظهراً.

2- عرض أفلام “سكريم 7، العودة لسايلنت هيل، زوتوبيا 2، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.