المؤسسة العامة للسكر تبدأ مقابلات لإعادة المفصولين تعسفياً إلى العمل

بدأت المؤسسة العامة للسكر في حمص إجراء مقابلات للمفصولين تعسفياً خلال السنوات السابقة من الشركات التابعة لها، وذلك تمهيداً لإعادتهم إلى العمل بعد دراسة أوضاعهم وتقييمها من قبل لجان مختصة.

وأوضح المدير العام للمؤسسة المهندس عبد الحميد جنيد في تصريح لمراسل سانا، أنه تم تحديد ثلاثة أيام لإجراء المقابلات، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الحكومة لإعادة من تم فصلهم من العمل في سنوات سابقة، مؤكداً أن المؤسسة شكلت لجاناً متخصصة تقوم بإجراء مقابلات مع المفصولين في كل المحافظات في مقر شركة سكر حمص.

وبين جنيد أن عدد العمال المشمولين يقدر بنحو 400 عامل من مختلف الشركات والمعامل التابعة للمؤسسة في المحافظات السورية، حيث يتم استقبال طلباتهم واستيفاء الأوراق والثبوتيات المطلوبة، تمهيداً لرفع ملفاتهم إلى وزارة التنمية الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادتهم إلى العمل.

وأشار إلى أن المؤسسة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من خبرات الكوادر التي تم فصلها، ورفد العملية الإنتاجية بكفاءات مؤهلة في مختلف الاختصاصات، بما يسهم في تعزيز أداء القطاع العام وتحسين مستوى الإنتاج في شركات السكر.