التعليم العالي تستقبل اعتراضات المستبعدين من المنح الهنغارية لغاية الـ 5 من آذار

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء قبول طلبات الاعتراض للطلاب الذين تبيّن وجود خطأ في بياناتهم وأدى إلى استبعادهم من نتائج الترشيح للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2026–2027.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن تقديم طلبات الاعتراض يتم في إدارة المنح والتبادل الثقافي، وذلك لغاية الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الـ 5 من آذار 2026.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لإعلان الوزارة السابق المتضمن نتائج الطلاب المرشحين للمنح، وحرصاً على إتاحة الفرصة للطلاب لتصحيح بياناتهم واستعادة حقهم في الترشح.

وأعلنت الوزارة أمس أسماء الطلاب المرشحين والمتقدمين على المنح المخصصة لسوريا للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا المقدمة من حكومة المجر للطلاب السوريين للعام الدراسي 2026/2025.

يذكر أن الوزارة أعلنت في نهاية كانون الأول الماضي عن 150 منحة دراسية مقدمة من حكومة هنغاريا للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه) للطلاب السوريين للعام الدراسي 2026-2027.