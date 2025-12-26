مقتل عائلة في حي البياض بحماة والتحقيقات الأولية تكشف أن الزوج هو المنفذ

حماة-سانا

شهد حيّ البياض في مدينة حماة، مساء اليوم، جريمة قتل مروّعة، حيث عُثر على عائلة مؤلَّفة من رجل وزوجته وبناته الثلاثة مقتولين داخل منزلهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم: إن مديرية الأمن الداخلي في المدينة، وعقب تلقي البلاغ، باشرت فوراً بالإجراءات القانونية اللازمة، والتي شملت تطويق موقع الجريمة، وجمع الأدلة الجنائية وتحليلها، وتوثيق جميع المعطيات الميدانية، إلى جانب فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادثة.

وكشفت الوزارة أن نتائج التحقيقات الأولية أظهرت أن الزوج أقدم على قتل زوجته وبناته الثلاثة، قبل أن يُقدِم على قتل نفسه، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة الدوافع والملابسات الكاملة للجريمة.