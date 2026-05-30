الهلال الأحمر السوري يواصل استجابته الإنسانية في دير الزور دعماً ‏للعائلات المتضررة

دير الزور-سانا
يواصل الهلال الأحمر العربي السوري تنفيذ استجابته الإنسانية في محافظة دير الزور، عبر تدخلات إغاثية وصحية وخدمية، تهدف إلى التخفيف من آثار الظروف الحالية الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، من خلال تأمين المساعدات وتقديم الخدمات الأساسية للعائلات المتضررة.
وأوضح مدير وحدة التواصل والإعلام في الهلال الأحمر العربي السوري عمر المالكي في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أنه تم حتى الآن توزيع مواد إغاثية على 127 عائلة مقيمة في مركزي إيواء ضمن مدرستي عمر بن الخطاب وكمال أسعد كمال، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومفوضية شؤون اللاجئين في سوريا، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة .(WFP)
وأكد المالكي أن فرق الإسعاف لا تزال في حالة تأهب للاستجابة لأي حالة طارئة، وتتواجد منذ أول أمس للتدخل عند الحاجة وتقديم خدماتها بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما أشار إلى تواجد عيادة الهلال الأحمر العربي السوري المتنقلة في مراكز الإيواء التي افتتحت ضمن مدارس بحي الحويقة في دير الزور لاستقبال العائلات المتضررة، حيث وفرت الرعاية الصحية للمحتاجين، ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن.
وأوضح المالكي أن العيادة قدمت خدماتها الطبية أمس الجمعة لنحو 116 شخصاً في مدرستي عمر بن الخطاب وكمال أسعد كمال، بدعم من الصليب الأحمر النرويجي، مع وجود فرق متخصصة لتوفير خدمات الدعم النفسي وإدارة الحالة.
مركز إيواء جديد بدير الزور و3 شاحنات للرقة
وبين المالكي أنه تم اليوم افتتاح مركز إيواء رابع في دير الزور إضافة إلى وصول 3 شاحنات تحمل مواد غذائية وإغاثية بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكانت قافلة مساعدات إنسانية تضم 11 شاحنة سيرتها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وصلت منذ يومين، وتحمل مواد إغاثية للعائلات المتضررة جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات في دير الزور واضطرار الكثير منهم لترك بيوتهم إلى أماكن أكثر أماناً.