الهلال الأحمر السوري يواصل استجابته الإنسانية في دير الزور دعماً ‏للعائلات المتضررة

دير الزور-سانا‏

يواصل الهلال الأحمر العربي السوري تنفيذ استجابته الإنسانية في محافظة ‏دير الزور، عبر تدخلات إغاثية وصحية وخدمية، تهدف إلى التخفيف من ‏آثار الظروف الحالية الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، من ‏خلال تأمين المساعدات وتقديم الخدمات الأساسية للعائلات المتضررة‎.

وأوضح مدير وحدة التواصل والإعلام في الهلال الأحمر العربي السوري ‏عمر المالكي في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أنه تم حتى الآن توزيع مواد ‏إغاثية على 127 عائلة مقيمة في مركزي إيواء ضمن مدرستي عمر بن ‏الخطاب وكمال أسعد كمال، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ‏ومفوضية شؤون اللاجئين في سوريا، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة‎ ‌‎.(WFP)

وأكد المالكي أن فرق الإسعاف لا تزال في حالة تأهب للاستجابة لأي حالة ‏طارئة، وتتواجد منذ أول أمس للتدخل عند الحاجة وتقديم خدماتها بدعم من ‏اللجنة الدولية للصليب الأحمر‎.

كما أشار إلى تواجد عيادة الهلال الأحمر العربي السوري المتنقلة في مراكز ‏الإيواء التي افتتحت ضمن مدارس بحي الحويقة في دير الزور لاستقبال ‏العائلات المتضررة، حيث وفرت الرعاية الصحية للمحتاجين، ولا سيما ‏النساء والأطفال وكبار السن‎.

وأوضح المالكي أن العيادة قدمت خدماتها الطبية أمس الجمعة لنحو 116 ‏شخصاً في مدرستي عمر بن الخطاب وكمال أسعد كمال، بدعم من الصليب ‏الأحمر النرويجي، مع وجود فرق متخصصة لتوفير خدمات الدعم النفسي ‏وإدارة الحالة‎.

مركز إيواء جديد بدير الزور و3 شاحنات للرقة

وبين المالكي أنه تم اليوم افتتاح مركز إيواء رابع في دير الزور إضافة إلى ‏وصول 3 شاحنات تحمل مواد غذائية وإغاثية بدعم من اللجنة الدولية ‏للصليب الأحمر‎.

‎ ‎وكانت قافلة مساعدات إنسانية تضم 11 شاحنة سيرتها منظمة الهلال ‏الأحمر العربي السوري، وصلت منذ يومين، وتحمل مواد ‏إغاثية للعائلات ‏المتضررة جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات في دير الزور واضطرار ‏الكثير منهم لترك بيوتهم إلى أماكن ‏أكثر أماناً.