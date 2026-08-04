مرفأ طرطوس يعزّز حضوره البحري باستقبال 551 باخرة ومناولة 5 ملايين طن من البضائع

طرطوس-سانا



سجّل مرفأ طرطوس نشاطاً تشغيلياً متنامياً منذ مطلع العام الحالي، مع ارتفاع وتيرة استقبال السفن ومناولة البضائع، بالتوازي مع تنفيذ أعمال تطويرية تستهدف تحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة المعدات والآليات، وتعزيز القدرة التشغيلية للمرفأ.



وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المرفأ استقبل منذ بداية العام الحالي 551 باخرة، توزّعت بين 472 باخرةً محمّلةً بالبضائع العامة، و33 باخرة حاويات، و46 باخرة صيانة، بما يعكس تنوّع النشاط البحري واستمرار حركة العمل على الأرصفة.



وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي حجم البضائع العامة المتناولة بلغ نحو 5 ملايين طن، منها 3 ملايين و900 ألف طن من بضائع الاستيراد، ومليون و100 ألف طن من بضائع التصدير، في مؤشر على تنامي دور المرفأ في خدمة حركة التجارة والنقل البحري.



ولفتت الهيئة إلى أن هذا النشاط يتزامن مع مواصلة أعمال تطوير البنية التحتية وتحديث الرافعات والآليات التشغيلية، بما يسهم في تسريع عمليات المناولة والتفريغ، وتحسين كفاءة العمل على الأرصفة، ورفع القدرة الاستيعابية، بما يواكب متطلبات حركة الاستيراد والتصدير.



وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير أداء المرافئ السورية، ورفع جاهزيتها التشغيلية، وتعزيز دورها بوصفها مراكز لوجستية فاعلة، بما يدعم حركة التجارة البحرية، ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.