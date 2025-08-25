إعادة افتتاح قسم العناية العصبية في مشفى حماة الوطني

حماة-سانا

أعاد مشفى حماة الوطني اليوم افتتاح قسم العناية العصبية، بعد انتهاء أعمال الترميم والتجهيز الكامل للبنى التحتية والتجهيزات الطبية، وذلك بدعم من مؤسسة “سكن للرعاية والتنمية” وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأوضح مدير صحة حماة، الدكتور نزيه الغاوي،في تصريح لـ سانا أن القسم بات مهيأً لتقديم خدمات علاجية آمنة لمرضى الأمراض العصبية، مشيراً إلى أن إعادة تأهيله تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات الطبية المتخصصة في المحافظة.

وقال: إن أعمال التأهيل شملت ترميم الجدران والأسقف المستعارة، تحديث أنظمة الإنارة والتهوية والتكييف، وتزويد القسم بنظام أوكسجين وتخدير متكامل، إضافة إلى تجهيزات أساسية كالأسرّة.

وأكد الغاوي أن غالبية أقسام المشفى ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري، ما سيمكن المشفى من مواكبة المعايير الحديثة في الخدمات الإسعافية والطبية.

يُذكر أن المشفى يشهد منذ مطلع العام الجاري عمليات تأهيل واسعة تشمل أقسام غسيل الكلى، والجراحة القلبية، والعمليات، وقسم الحروق الذي من المتوقع افتتاحه خلال الأسبوعين المقبلين.