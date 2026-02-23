حملة “إيمانٌ يجمعنا”… برامج دعوية وتوعوية تعزز قيم شهر رمضان

دمشق-سانا

كثّفت وزارة الأوقاف السورية جهودها الدعوية والتوعوية مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، عبر إطلاق حملة بعنوان “إيمانٌ يجمعنا”، بهدف تعزيز القيم الإيمانية، وترسيخ معاني التكافل والتراحم، ونشر ثقافة الاعتدال، وتفعيل دور المساجد في خدمة المجتمع، بما يسهم في بناء وعي ديني متوازن، وترجمة معاني الشهر الفضيل إلى سلوك عملي ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أحمد الحلاق في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الحملة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، ولا سيما الشباب وطلاب العلم وطلبة الجامعات والأسر والأطفال وسائر رواد المساجد، مبيناً أنها بدأت بتنفيذ ما يقارب 100 برنامج ونشاط، من أبرزها: برنامج “نفحات رمضانية”، و”صفحات من النور”، و”وقفات إيمانية”، إضافة إلى عدد من المسابقات والندوات العلمية والملتقيات الدعوية واللقاءات الفكرية، بما يسهم في نشر الوعي، وتعزيز الخطاب الديني الجامع.

ولفت الحلاق إلى اعتماد أكثر من 400 مسجد لإقامة ختمات قرآنية كاملة خلال صلاة القيام طيلة شهر رمضان المبارك، داعياً المؤسسات والعلماء والدعاة والفعاليات المجتمعية إلى التفاعل مع أهداف الحملة، من خلال تطبيق القيم الإيمانية في العمل والسلوك اليومي، ونشر خطاب يجمع ولا يفرّق، وترجمة عنوان الحملة “إيمانٌ يجمعنا” إلى مبادرات وممارسات ملموسة، تخدم المجتمع، وتعزز استقراره.

وكانت وزارة الأوقاف أطلقت في الأول من شهر رمضان لعام 1447هـ حملة تحت عنوان “إيمانٌ يجمعنا”، تأكيداً على تعزيز الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وترسيخ القيم الإيمانية في المجتمع.