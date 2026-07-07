أهالي قرية الكندة بريف إدلب يناشدون الجهات المعنية بإيجاد حلول جذرية ‏لوضع مياه الشرب

إدلب-سانا‏

ناشد أهالي قرية الكندة التابعة لناحية بداما في ريف محافظة إدلب الغربي، ‏الجهات المعنية في المحافظة بالتدخل العاجل، وإيجاد حلول جذرية لمعاناتهم ‏من وضع مياه الشرب جراء دمار محطة المياه الرئيسية في المنطقة نتيجة ‏قصف النظام البائد.‏

وأوضح علي جهاد الشغري عضو مجلس قرية الكندة في تصريح لمراسل ‏سانا اليوم الثلاثاء، أن المعاناة من وضع مياه الشرب تطال نحو 100 عائلة ‏عادت الى القرية بعد التحرير، وهم اليوم يواجهون صعوبات كبيرة في تأمين ‏مياه الشرب التي كانت تصلهم سابقاً من منطقة العدوسية، إلا أن الحرب ‏دمّرت محطات المياه، وأصبحت بحاجة إلى صيانة وتجهيزات جديدة ‏بالكامل.‏

وأشار الشغري إلى أن معظم العائدين إلى القرية يشترون المياه رغم ضيق ‏الإمكانات المادية، داعياً الجهات المعنية إلى النظر في وضع المياه بالقرية.‏

من جانبه، أشار المواطن محمود أسبرو من أهالي القرية، إلى شح مياه ‏الشرب في القرية، مبيناً أن المياه يتم شراؤها من الصهاريج بتكلفة مرتفعة، معرباً عن أمله بأن يتم النظر في أحوالهم.‏

بدوره أكد المواطن محمود حسين أحد أهالي القرية، أنهم عادوا من ‏المخيمات إلى قريتهم ويعانون من نقص حاد في الخدمات الأساسية من مياه ‏شرب وصرف صحي، مشيراً إلى أن تأمين مياه الشرب مكلف جداً ويشكل ‏عبئاً إضافياً.‏

وتواصل الجهات المعنية تنفيذ مشاريع متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية في ‏المناطق التي شهدت عودة الأهالي إليها، عبر عدة مسارات تشمل تأهيل شبكات ‏المياه والكهرباء، وتزفيت الطرق، في إطار خطة شاملة لاستعادة الخدمات ‏الأساسية، وتحسين واقع الحياة اليومية للمواطنين.