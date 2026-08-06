عدد من جرحى التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في جرمانا يتلقون العلاج في مشفى دمشق تاريخ النشر: 2026/08/06 10:10 مساءً اخر تحديث: 2026/08/06 10:11 مساءً قائمة الصور 1/7 محافظ إدلب محمد عبدالرحمن يستقبل الشيخ والداعية الفلسطيني محمود الحسنات توافد أهالي طرطوس بعد صلاة الفجر إلى دوار النجمة وسط المدينة للاحتفال بذكرى النصر والتحرير اختتام دورة صنّاع العقول والقلوب في بلدة النشابية بمشاركة 114 معلماً ومعلمة وفد وزارة الصحة يشارك في إطلاق مبادرة OncoCorridor على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية إدارة شؤون المغتربين في وزارة الخارجية تكرم السيدة حسناء الحريري الملقبة بخنساء الثورة السورية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:التفجير الإرهابيجرماناريف دمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك اليوم الدولي للشعوب الأصلية.. حقوق مهددة وتراث حي أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026 مضيق هرمز.. تقدم في المحادثات وسط اشتراطات إيرانية لإعادة الملاحة أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026 العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد أمن دول الجوار أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026 سوريا تدين الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026