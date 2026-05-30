الشركة العامة لمياه الشرب في دير الزور تكثف مراقبة جودة ‏المياه عقب ارتفاع منسوب ‏الفرات

دير الزو-سانا

كثفت فرق مراقبة مياه الشرب التابعة للشركة العامة لمياه ‏الشرب والصرف الصحي في ‏محافظة دير الزور، مراقبة جودة ‌‏المياه في المحافظة، وذلك عقب الظروف الأخيرة ‏جراء ارتفاع ‏منسوب نهر نهر الفرات.

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، ‏أن الفرق المختصة ‏تواصل إجراء تحاليل مخبرية مستمرة ‏للتأكد ‏من جودة المياه وسلامتها وخلوّها من أي ‏تأثيرات محتملة، ‏إضافة إلى التحقق من مطابقتها للمواصفة القياسية السورية‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج الفحوصات اليومية أظهرت ‏أن المياه سليمة وصالحة ‏للشرب، مع استمرار أعمال الرقابة، ‌‏لضمان وصول مياه آمنة إلى جميع الأهالي في ‏المدينة والريف‎.‎
وكانت وزارة الطاقة السورية أكدت يوم أمس الجمعة أن ‏فرقها تعمل وفق ‏خطة استجابة ‏إسعافية على مرحلتين، لضمان ‌‏استمرارية خدمة مياه الشرب ‏للأهالي في دير الزور، بعد ‏ارتفاع ‏مناسيب نهر الفرات وخروج عدد من ‏محطات المياه من ‏الخدمة ‏في المحافظة.‏

