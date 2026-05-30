الشركة العامة لمياه الشرب في دير الزور تكثف مراقبة جودة ‏المياه عقب ارتفاع منسوب ‏الفرات

دير الزو-سانا
كثفت فرق مراقبة مياه الشرب التابعة للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور، مراقبة جودة المياه في المحافظة، وذلك عقب الظروف الأخيرة جراء ارتفاع منسوب نهر نهر الفرات.
وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الفرق المختصة تواصل إجراء تحاليل مخبرية مستمرة للتأكد من جودة المياه وسلامتها وخلوّها من أي تأثيرات محتملة، إضافة إلى التحقق من مطابقتها للمواصفة القياسية السورية.
وأشارت الوزارة إلى أن نتائج الفحوصات اليومية أظهرت أن المياه سليمة وصالحة للشرب، مع استمرار أعمال الرقابة، لضمان وصول مياه آمنة إلى جميع الأهالي في المدينة والريف.
وكانت وزارة الطاقة السورية أكدت يوم أمس الجمعة أن فرقها تعمل وفق خطة استجابة إسعافية على مرحلتين، لضمان استمرارية خدمة مياه الشرب للأهالي في دير الزور، بعد ارتفاع مناسيب نهر الفرات وخروج عدد من محطات المياه من الخدمة في المحافظة.