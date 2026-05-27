خروج الجسر الترابي في دير الزور من الخدمة بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات

دير الزور-سانا‏

أعلن مجلس مدينة دير الزور اليوم الأربعاء، خروج الجسر الترابي الذي يربط مدينة دير الزور بريفها من الخدمة، بعد ‏ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.‏

وأوضح رئيس مجلس المدينة ماجد حطاب في تصريح لمراسل سانا، أن الجسر الترابي الذي يربط مدينة دير الزور بريفها ‏قد خرج من الخدمة والسيطرة، ولا سيما مع زيادة تدفق مياه نهر الفرات التي بلغت اليوم 1400 متر مكعب في الثانية، ومن ‏المتوقع أن ترتفع عصر الغد إلى 1600 متر مكعب في الثانية.‏

وناشد حطاب الأهالي ضرورة الابتعاد عن سرير النهر حرصاً على الأرواح والممتلكات وتوخي الحذر.‏

وكانت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور أحدثت أمس شقاً مائياً لتخفيف الضغط عن الجسر الترابي، إلا أن ارتفاع ‏منسوب مياه نهر الفرات حال دون السيطرة عليه.‏