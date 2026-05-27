خروج الجسر الترابي في دير الزور من الخدمة بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات

دير الزور-سانا
أعلن مجلس مدينة دير الزور اليوم الأربعاء، خروج الجسر الترابي الذي يربط مدينة دير الزور بريفها من الخدمة، بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
وأوضح رئيس مجلس المدينة ماجد حطاب في تصريح لمراسل سانا، أن الجسر الترابي الذي يربط مدينة دير الزور بريفها قد خرج من الخدمة والسيطرة، ولا سيما مع زيادة تدفق مياه نهر الفرات التي بلغت اليوم 1400 متر مكعب في الثانية، ومن المتوقع أن ترتفع عصر الغد إلى 1600 متر مكعب في الثانية.
وناشد حطاب الأهالي ضرورة الابتعاد عن سرير النهر حرصاً على الأرواح والممتلكات وتوخي الحذر.
وكانت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور أحدثت أمس شقاً مائياً لتخفيف الضغط عن الجسر الترابي، إلا أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات حال دون السيطرة عليه.