“حروف من نور”.. معرض يحتفي بجماليات الخط العربي في ثقافي طرطوس

طرطوس-سانا

يقدّم معرض “حروف من نور” للفنان محمود هلهل، الذي افتُتح اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي العربي بطرطوس، احتفاءً بصرياً وفنياً بالخط العربي، عبر خمسين لوحة تنوعت بين آيات القرآن الكريم والحكم والأمثال المأثورة، وقدّمت مقاربة فنية تُبرز جماليات الحرف وقيمه الإنسانية.

جماليات الحرف بين التراث والرسالة الفنية

ضمّ المعرض لوحات، صيغت بخطوط عربية متعددة كالنسخ والديواني والكوفي والثلث والفارسي.

وأوضح الفنان محمود هلهل أن هدفه هو تسليط الضوء على التراث العربي وإبراز أهمية الحفاظ على فن الخط، باعتباره فناً أصيلاً يعكس روح اللغة العربية وتاريخها.

وأشار إلى أنه اعتمد في أعماله على الألوان الخشبية والمائية فوق الورق والكرتون، مع الحرص على الوضوح والتوازن بين جمالية التكوين وقدسية النص، ولا سيما في اللوحات القرآنية، مؤكداً ضرورة تعريف الأجيال الشابة بهذا الفن ونشره في الأوساط الثقافية.

انطباعات الحضور: حضور فني يعيد الحيوية للمشهد الثقافي

الفنان التشكيلي محمد س. حمود رأى أن المعرض يشكّل إضافة مهمة للحراك الثقافي في المحافظة، ويؤكد استمرار الفعل الإبداعي، مشيداً بالخلفيات اللونية التي منحت الخطوط حضوراً بصرياً مميزاً.

فعالية ضمن أسبوع الخط العربي والفنون

وبيّنت رئيسة المركز الثقافي العربي بطرطوس، منى أسعد، أن المعرض يأتي ضمن فعاليات أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيلي، الذي يخصص أيامه لفنون مختلفة، بهدف تنمية المواهب واستقطاب الفنانين وتعريف الجمهور بأساليبهم وتقنياتهم، وتعزيز التواصل بينهم.

هلهل فنان تشكيلي وعضو في اتحاد الفنانين التشكيليين، يعمل مدرساً للتربية الفنية، وشارك في معارض فردية وجماعية داخل المحافظة وخارجها، وتنتمي أعماله إلى المدرسة الواقعية والتعبيرية، مع اهتمام خاص بالخط العربي وفنون البيئة البحرية.