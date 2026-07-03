القبض على أحد أبرز مروجي المخدرات في نصيب بدرعا

درعا-سانا
ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة في بلدة نصيب بمحافظة درعا، وضبطت بحوزته كميات من الحبوب المخدرة والأسلحة والذخائر.
وذكرت الإدارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن العملية جاءت بعد تحريات ورصد لنشاط المدعو (ن.ف)، مكنت من تحديد مكان وجوده، حيث نفذت قوة أمنية مداهمة أسفرت عن إلقاء القبض عليه متلبساً بحيازة مواد مخدرة وأسلحة.
وأوضحت الإدارة أن المضبوطات شملت 15960 حبة كبتاغون، و5560 حبة دوائية مخدرة، إضافة إلى أسلحة متوسطة وذخائر.
وأشارت إلى أنه جرت إحالة المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود إدارة مكافحة المخدرات المستمرة في تجفيف منابع المخدرات وملاحقة تجار ومروجي ومهربي المواد المخدرة لضمان أمن المجتمع واستقراره.