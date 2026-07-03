القبض على أحد أبرز مروجي المخدرات في نصيب بدرعا

درعا-سانا‏

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة في بلدة نصيب ‏بمحافظة درعا، وضبطت بحوزته كميات من الحبوب المخدرة والأسلحة والذخائر.‏

وذكرت الإدارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن العملية جاءت بعد تحريات ورصد لنشاط ‏المدعو (ن.ف)، مكنت من تحديد مكان وجوده، حيث نفذت قوة أمنية مداهمة أسفرت عن إلقاء القبض عليه ‏متلبساً بحيازة مواد مخدرة وأسلحة. ‏

وأوضحت الإدارة أن المضبوطات شملت 15960 حبة كبتاغون، و5560 حبة دوائية مخدرة، ‏إضافة إلى أسلحة متوسطة وذخائر.‏

وأشارت إلى أنه جرت إحالة المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ‏الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.‏

وتأتي هذه العملية في إطار جهود إدارة مكافحة المخدرات المستمرة في تجفيف منابع المخدرات ‏وملاحقة تجار ومروجي ومهربي المواد المخدرة لضمان أمن المجتمع واستقراره.‏