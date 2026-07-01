أوقاف درعا تنظم محاضرة حول تجديد أساليب التربية وتعزيز الوعي المجتمعي

درعا-سانا

نظمت مديرية أوقاف درعا اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان “نظرة تربوية في حال الأمة بين الواقع والمأمول” قدمها الشيخ خالد فارس البلخي في المركز الثقافي بمدينة درعا بحضور عدد من المهتمين بالشأن التربوي والدعوي والثقافي.

وتناولت المحاضرة، عدداً من القضايا المتعلقة بواقع الأمة والتحديات التي تواجهها من منظور تربوي مع التركيز على أهمية بناء الإنسان وتطوير أدوات وأساليب العمل التربوي بما يسهم في تحقيق نهضة مجتمعية قادرة على مواكبة متغيرات العصر.

وتطرقت المحاضرة الى أهمية إعادة النظر في الأساليب التقليدية للعمل التربوي والدعوي، وضرورة توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في العملية التربوية بما يعزز دور المؤسسات التعليمية والتربوية في بناء الوعي.

وأوضح البلخي في تصريح لمراسل سانا، أن أهداف المحاضرة تتمثل في التفكير خارج الصندوق في العملية التربوية لإحداث طفرة جديدة في التربية ومشاركة المدارس أو المؤسسات التربوية في العملية الدعوية بطرق جديدة.

وتأتي هذه المحاضرة، ضمن سلسلة الأنشطة والبرامج التوعوية والثقافية التي تنظمها مديرية أوقاف درعا بهدف تعزيز الوعي الفكري والتربوي وتسليط الضوء على دور التربية في بناء الأفراد والمجتمعات وصناعة التغيير الإيجابي.