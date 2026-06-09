وفاة رجل إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب شرقي إنخل بريف درعا

IMG 20260609 224827 448 وفاة رجل إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب شرقي إنخل بريف درعا

درعا-سانا

توفي رجل، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب أثناء عمله على جرار زراعي شرقي مدينة إنخل في ريف درعا الشمالي.

وذكر الدفاع المدني السوري، عبر قناته على تلغرام، أن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام توجهت إلى موقع الحادث، حيث كانت دورية من قوى الأمن الداخلي قد نقلت جثمان الرجل، فيما عملت الفرق على التأكد من عدم وجود إصابات أخرى، وإخماد الحريق الذي اندلع في الجرار الزراعي، إضافة إلى تأمين الموقع.

وتُعد مخلفات الحرب، من ألغام وذخائر غير منفجرة، خطراً دائماً يهدد حياة المدنيين، ولاسيما الأطفال والعاملين في القطاع الزراعي، متسببة بوقوع ضحايا وإصابات في عدد من المناطق.

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