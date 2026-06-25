نائب وزير الاقتصاد والصناعة يتفقد مراكز استلام الحبوب في الرقة

photo 2026 06 25 14 40 27 نائب وزير الاقتصاد والصناعة يتفقد مراكز استلام الحبوب في الرقة

الرقة-سانا

تفقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن، آلية العمل بعدد من مراكز استلام الحبوب في محافظة الرقة، وذلك خلال جولة شارك بها مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك صالح الأحمد، ومدير المؤسسة السورية للحبوب حسان المحمد.

وذكرت وزارة الاقتصاد عبر تلغرام اليوم الخميس، أن الجولة شملت مراكز الرافقة والبليخ وهنيدة والبوعاصي والشركراك والكالطة، حيث اطلع معاون الوزير على إجراءات التسليم والفحص، وتابع عمل اللجان المختصة والغرف الفنية في مراكز التسليم.

وخلال الجولة شدد الحسن على ضرورة تسهيل إجراءات استلام محصول القمح من الفلاحين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم أثناء توريد محاصيلهم لضمان انسيابية العمل.

كما استمع إلى شكاوى وملاحظات عدد من الفلاحين، ولا سيما المتعلقة بحجز الأدوار عبر المنصة الإلكترونية والصعوبات التي تواجههم خلال عملية التوريد، مؤكداً أهمية معالجة المشكلات الفنية وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات بشكل يعزز كفاءة عمليات الاستلام.

وتأتي الجولة في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والصناعة لموسم استلام الحبوب، والوقوف ميدانياً على واقع العمل في المراكز، لضمان تقديم الخدمات للفلاحين بالشكل الأمثل ودعم العملية الإنتاجية الزراعية.

في اليوم الأخير لمعرض دمشق الدولي..عشرات الآلاف يتوافدون إلى مدينة المعارض
الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قراراً بإعادة احتساب الالتزامات المالية على المدة الضميمة
إطلاق أول مسار إرشادي للمكفوفين في سوريا بمعهد بسمة أمل بريف دمشق
إصلاح عدة أعطال سببتها الرياح الشديدة على شبكة كهرباء السويداء
التجارة الداخلية تتيح لأفران السويداء استجرار الطحين مباشرة لضمان استمرار توافر الخبز
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك