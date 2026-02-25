مشروع جديد لإرواء مدينة نوى بريف درعا الغربي ضمن حملة أبشري حوران

درعا-سانا

باشرت مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في درعا العمل بمشروع إرواء مدينة نوى في ريف درعا الغربي، وذلك ضمن حملة أبشري حوران.

ويتضمن المشروع الذي يغذي نحو 80 ألف نسمة بمياه الشرب حفر ثماني آبار وتجهيزها وربطها مع محطة وخزان تل الجموع.

وأوضح رئيس وحدة مياه نوى أحمد أبو السل في تصريح لـ سانا، اليوم الأربعاء، أن أعمال الحفر مستمرة، وتم حتى تاريخه حفر ست آبار من أصل ثمان، وتجريبها، وتحليل عينات المياه للتأكد من صلاحيتها لأغراض الشرب.

وأضاف أبو السل: إن غزارة الآبار المنجز حفرها تتراوح بين 35 و40 متراً مكعباً في الساعة الواحدة، يستفيد منها عند ربطها بالشبكة عبر محطة ضخ وخزان تل الجموع نحو 80 ألف نسمة.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار دعم البنية التحتية لقطاع المياه، وتعزيز استقرار توافرها، وتحسين حصة الفرد من مياه الشرب بمدينة نوى، في ظل تزايد الطلب وخاصة في فصل الصيف.

