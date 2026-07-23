وضع دوار الليرمون في حلب بالخدمة بعد اكتمال أعمال التأهيل والصيانة

حلب-سانا

افتُتح اليوم الأربعاء دوار الليرمون بحلته الجديدة بعد إنجاز كامل أعمال إعادة التأهيل والصيانة والتجميل، وذلك بحضور محافظ حلب عزام غريب، ليعيد ترتيب المشهد البصري والخدمي لأحد أهم المداخل الاستراتيجية للمدينة.

وأكد محافظ حلب عزام غريب لمراسل سانا أن إنجاز المشروع يحمل دلالة رمزية ومعنوية كبيرة لأهالي المدينة وللقطاع الصناعي على وجه الخصوص، نظراً لارتباط المنطقة بالنشاط الإنتاجي، وتمركز المعامل والمصانع حولها.

وأشار إلى أن العمل استهدف طيّ الذاكرة المؤلمة التي ارتبطت بالموقع خلال السنوات الماضية، واستبدالها بنموذج حضاري يعكس قيم سوريا الجديدة القائمة على ثلاثة أركان رئيسية هي العلم والعمل والعدل.

من جانبه، أوضح مصمم المشروع محمد عزيزي في تصريح مماثل أن التصميم المعماري للدوار تجاوز البعد التجميلي التقليدي، ليعبر عن فلسفة النهضة العمرانية، حيث يتوسطه مجسم تجريدي يرمز للنهضة تحيط به عناصر تعبيرية تمثل العلم والعمل والعدل، مع دمج مساحات خضراء، ومسطحات مائية ومنظومة إنارة حديثة لتحويل الموقع إلى نقطة جذب حيوية.

وعبّر عدد من المواطنين عن أهمية افتتاح المشروع، حيث أشار المواطن هيثم علي من أهالي دير حافر لـ سانا إلى أن التصميم الهندسي للموقع يحمل رسالة فكرية تحث على أهمية العلم والمعرفة، داعياً الزوار إلى الحفاظ على نظافة المكان والمرافق العامة، فيما أعربت المواطنة ريم الططري لـ سانا، عن سعادتها برؤية هذا المشروع الذي يعيد الجمالية والنشاط للمدينة.

ويُشكل دوار الليرمون البوابة الشمالية الرئيسية لمدينة حلب، والشريان التجاري الممتد نحو معبر باب السلام الحدودي، حيث يسهم الانتهاء من تأهيله في تسهيل الحركة المرورية وتنظيم انسيابية شاحنات النقل التجاري وحافلات المسافرين.