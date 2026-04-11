مشاركة طلابية واسعة في مسابقة أطلقتها مديرية أوقاف درعا

درعا-سانا

انطلقت في محافظة درعا اليوم السبت، فعاليات مسابقة “سفراء السنة النبوية” لحفظ الأربعين النووية مع معاني المفردات، والتي تنظمها مديرية الأوقاف بالمحافظة، بمشاركة طلابية واسعة من مختلف الفئات العمرية.

وبين محمد منهل الفاضل المحاميد أحد أعضاء اللجان المختبِرة في المسابقة، أن الفعالية استهدفت طلاباً تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وشهدت إقبالاً جيداً.

بدوره أوضح أحمد عدنان أحد أعضاء اللجان المختبِرة، أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ أكثر من مئة طالب من مدينة درعا ومحيطها، تم توزيعهم على خمس لجان امتحانية لضمان سير عملية التقييم بشكل منظم، وبيّن أنه تم الإعلان عن المسابقة خلال شهر رمضان، وتستمر خلال يوم واحد فقط وفق البرنامج المحدد.

وتأتي مسابقة “سفراء السنة النبوية” ضمن الأنشطة الدينية والتعليمية الهادفة إلى تشجيع الشباب واليافعين على حفظ الأحاديث النبوية، وتقام بإشراف لجان مختصة.