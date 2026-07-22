إعادة تشغيل محطة علوك يعيد مياه الشرب لأكثر من نصف مليون مواطن في الحسكة

الحسكة- سانا

أثمرت الجهود الحكومية، بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية، في وضع حدّ لمعاناة تأمين مياه الشرب لما يقارب مليون مواطن في مدينة الحسكة وريفها الغربي، بعد توقف دام نحو سبع سنوات، وذلك مع إعادة تشغيل محطة مياه علوك بشكل رسمي بحضور وزير الطاقة محمد البشير ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد، والمباشرة بضخ المياه إلى الأهالي.

وبيّن مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة، فرحان العويس، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن محطة علوك تُعدّ المصدر الرئيس لتغذية مدينة الحسكة وناحية تل تمر وريف الحسكة الغربي وقسم من الأرياف المحيطة بمياه الشرب.

رفع طاقة الضخ تدريجياً

وأوضح، أنه تمت اليوم إعادة تشغيلها بطاقة إنتاجية تؤمّن حالياً المياه لأكثر من 500 ألف نسمة، عبر تشغيل 19 بئراً من أصل 34 بئراً، و6 مضخات أفقية من أصل 12 مضخة.

ولفت العويس، إلى أن جهود أعمال الصيانة وإعادة التأهيل للمحطة مستمرة حتى نهاية العام بحيث أنها تصل الى كامل كفاءتها وطاقتها الإنتاجية، رغم التحديات الميدانية الناتجة عن توقف الضخ منذ أكثر من 7 سنوات، والعمل على إعادة تأهيل شبكات الضخ الفرعية والبنية التحتية ضمن محطة العزيزية بمدينة الحسكة.

عودة المياه وتخفيف الأعباء المالية

وعبّر عدد من أهالي مدينة الحسكة عن سعادتهم بعودة مياه الشرب وطيّ صفحة معاناة امتدت لسنوات، توقّف خلالها ضخ المياه النظيفة من محطة علوك، واضطرّوا خلالها للاعتماد على الصهاريج الخاصة لتأمين احتياجاتهم، رغم ما كانت تفرضه من تكاليف مالية مرتفعة، وعدم تمتعها بموثوقية كافية من حيث النظافة والتعقيم.

ودعا أهالي المدينة إلى الإسراع في إدخال جميع آبار محطة علوك إلى الخدمة، بما يضمن زيادة كميات المياه وتحسين ساعات التغذية، ولا سيما مع الحاجة المتزايدة للمياه خلال فصل الصيف، وضمان وصولها إلى المنازل المرتفعة الواقعة في نهايات خطوط الضخ.

وأشار عبد الواحد سعيد من أهالي مدينة الحسكة، إلى أهمية الجهود التي بذلتها وزارة الطاقة والعاملون في الشركتين العامة للمياه والكهرباء لإجراء الصيانات اللازمة في محطة علوك وأهمية عودة المياه إلى الأهالي، داعياً إلى ضرورة إطلاق مشروع لصيانة شبكات نقل المياه ضمن مركز المدينة والأحياء المحيطة لتعرض أجزاء منها لكسور وانسدادات طيلة سنوات توقف ضخ المياه، ما يؤدي إلى هدر مياه الشرب.

وكان وزير الطاقة محمد البشير افتتح في وقت سابق اليوم، الضخ التجريبي الرسمي لمحطة مياه علوك في محافظة الحسكة، بطاقة إنتاجية تزيد عن 50 بالمئة، على أن يتم استكمال باقي الأعمال تباعاً للوصول إلى الطاقة الكاملة للمحطة، وذلك بعد توقف استمر لعدة سنوات.