استبدال خط توتر عالٍ لتحسين واقع الكهرباء في بلدة الجيزة وريفها بدرعا

درعا-سانا

أنهت الشركة العامة لكهرباء درعا، بالتعاون مع مجلس بلدة الجيزة، أعمال استبدال خط التوتر العالي القديم المغذي لقسم من البلدة وبلدة المتاعية وعدد من الآبار الزراعية في المنطقة.

وأوضح يوسف الجمعة، رئيس ورشة طوارئ المسيفرة المنفذة للأعمال، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أنه تم استبدال أمراس الخلية ذات المقطع القديم 50/8 بأمراس ألمنيوم بمقطع 120، وذلك نتيجة زيادة الحمولة وكثرة الأعطال وعدم قدرة المقاطع القديمة على التحمل.

وبيّن أن الهدف من الاستبدال هو تحسين واقع التغذية الكهربائية وتأمين احتياجات المشتركين من الطاقة، والاستفادة من ساعات الوصل دون انقطاعات متكررة، كما أشار إلى تركيب برجين جديدين على المسار نفسه لمنع الانحناءات في مناطق التواءات الطريق.

من جهته، أوضح باسم الحريري، رئيس مجلس بلدة الجيزة، أن طول الخطوط التي جرى استبدالها يبلغ نحو 5 كيلومترات، مؤكداً أن هذه الأعمال ستسهم في تحسين الشبكة، والتخفيف من الأعطال والانقطاعات، ورفع كفاءة التيار الكهربائي، خدمة للأهالي والمؤسسات الخدمية في المنطقة.

وتأتي أعمال الاستبدال ضمن خطة شركة كهرباء درعا لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وتحسين واقع الشبكة الكهربائية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار، وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظة.