استبدال خط توتر عالٍ لتحسين واقع الكهرباء في بلدة الجيزة وريفها بدرعا

482A3347 استبدال خط توتر عالٍ لتحسين واقع الكهرباء في بلدة الجيزة وريفها بدرعا

درعا-سانا

أنهت الشركة العامة لكهرباء درعا، بالتعاون مع مجلس بلدة الجيزة، أعمال استبدال خط التوتر العالي القديم المغذي لقسم من البلدة وبلدة المتاعية وعدد من الآبار الزراعية في المنطقة.

482A3343 استبدال خط توتر عالٍ لتحسين واقع الكهرباء في بلدة الجيزة وريفها بدرعا

وأوضح يوسف الجمعة، رئيس ورشة طوارئ المسيفرة المنفذة للأعمال، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أنه تم استبدال أمراس الخلية ذات المقطع القديم 50/8 بأمراس ألمنيوم بمقطع 120، وذلك نتيجة زيادة الحمولة وكثرة الأعطال وعدم قدرة المقاطع القديمة على التحمل.

482A3350 استبدال خط توتر عالٍ لتحسين واقع الكهرباء في بلدة الجيزة وريفها بدرعا

وبيّن أن الهدف من الاستبدال هو تحسين واقع التغذية الكهربائية وتأمين احتياجات المشتركين من الطاقة، والاستفادة من ساعات الوصل دون انقطاعات متكررة، كما أشار إلى تركيب برجين جديدين على المسار نفسه لمنع الانحناءات في مناطق التواءات الطريق.

من جهته، أوضح باسم الحريري، رئيس مجلس بلدة الجيزة، أن طول الخطوط التي جرى استبدالها يبلغ نحو 5 كيلومترات، مؤكداً أن هذه الأعمال ستسهم في تحسين الشبكة، والتخفيف من الأعطال والانقطاعات، ورفع كفاءة التيار الكهربائي، خدمة للأهالي والمؤسسات الخدمية في المنطقة.

وتأتي أعمال الاستبدال ضمن خطة شركة كهرباء درعا لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وتحسين واقع الشبكة الكهربائية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار، وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظة.

482A3351 استبدال خط توتر عالٍ لتحسين واقع الكهرباء في بلدة الجيزة وريفها بدرعا
482A3359 استبدال خط توتر عالٍ لتحسين واقع الكهرباء في بلدة الجيزة وريفها بدرعا
482A3369 استبدال خط توتر عالٍ لتحسين واقع الكهرباء في بلدة الجيزة وريفها بدرعا
497565 استبدال خط توتر عالٍ لتحسين واقع الكهرباء في بلدة الجيزة وريفها بدرعا
ندوة في إدلب تبحث تعزيز الريادة المؤسساتية ودعم التحول الرقمي
افتتاح مركز بريد في ريف إدلب لتلبية احتياجات المواطنين
الأمن الداخلي بدرعا: توقيف عناصر أمن ظهروا في فيديو يتحدثون عن قضايا تتعلق بالسلم الأهلي
إصابة 9 مدنيين بجروح متفاوتة جراء هجوم مسلح من مجهولين بريف حمص
“قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة”.. ورشة عمل لشؤون ريف دمشق ورابطة معتقلي الثورة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك