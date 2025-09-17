وزير الأوقاف يطلع على ترميم المساجد ويفتتح ثانوية شرعية وشعبة أوقاف بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

تفقد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، ومحافظ اللاذقية محمد عثمان خلال زيارة إلى ريف اللاذقية أعمال الترميم الجارية في المساجد المتضررة، وافتتح الثانوية الشرعية وشعبة أوقاف الحفة.

واطلع الوزير والمحافظ على واقع المساجد المتضررة في منطقة جبل التركمان وأعمال الترميم الجارية فيها.

وافتتحا الثانوية الشرعية في مدينة الحفة، التي تتيح استيعاب أعداد أكبر من الطلاب، اعتباراً من العام الدراسي القادم، بعد تجهيز مبنى مدرسي جديد في خطوة تهدف إلى دعم التعليم الديني، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لأبناء المنطقة.

كما افتتحا شعبة أوقاف الحفة الهادفة إلى تعزيز حضور وزارة الأوقاف في مختلف مناطق المحافظة، وتقديم خدماتها بشكل مباشر للمواطنين، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في توسيع نطاق عملها وتفعيل دورها المجتمعي.

وفي تصريح لـ سانا، أكد وزير الأوقاف أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات تشمل مختلف المناطق السورية، مشيراً إلى أن جبل الأكراد كان اليوم محطة مهمة لما يحمله من رمزية وطنية وتاريخية، حيث زار الوفد مدن الحفة، صلنفة، دورين، ترتاح، ومرج خوخة، وهي مناطق قدّمت الكثير من الشهداء الذين مهدوا الطريق نحو بناء سوريا الحرة.

وشدد الوزير على أهمية هذه المناطق في الذاكرة الوطنية، مؤكداً أن إعادة إعمار المساجد والمدارس تمثل خطوة أولى نحو إصلاح شامل يمكّن المواطن من العيش الكريم، ويعزز الأمن والاستقرار في البلاد.

