السورية للاتصالات: تعطل آلاف الخطوط الهاتفية بالميدان في دمشق والعمل جار لإعادة الخدمة

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات خروج آلاف الخطوط الهاتفية التابعة لمركز هاتف الميدان بدمشق من الخدمة، نتيجة تعرض الكابلات المغذية لمنطقة ثانوية بهجت البيطار لأعمال تخريب وسرقة.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن ورشاتها الفنية موجودة في الموقع وتعمل على معالجة الأضرار وإعادة الخدمة فور استكمال الإجراءات القانونية وتنظيم الضبوط الشرطية الأصولية.

وأكدت الشركة أن الحفاظ على استمرارية خدمات الاتصالات هي مسؤولية مشتركة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه تتعلق بسرقة أو تخريب الكابلات والتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على سلامة الشبكة الوطنية.

وتتعامل الشركة مع الأعطال الطارئة ضمن إجراءات فنية عاجلة تهدف إلى تقليل زمن الانقطاع وضمان استمرارية الخدمات، نظراً لاعتماد شبكات الاتصالات على بنية تحتية حساسة تتطلب استجابة سريعة لإعادة الاستقرار التشغيلي بأعلى كفاءة ممكنة.