محافظ السويداء يتفقد قرى ريف المحافظة الغربي للوقوف على احتياجات الأهالي

السويداء-سانا

تفقد محافظ السويداء مصطفى البكور، برفقة العميد نزار الحريري معاون قائد الأمن الداخلي، والوفد المرافق له، قرى الدارة، الثعلة، وريمة حازم بريف السويداء الغربي للوقوف على احتياجات الأهالي.

وذكرت المحافظة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن الجولة جاءت لتعزيز التواصل مع الأهالي والاستماع لمطالبهم، ومتابعة أعمال إعادة تأهيل البنى التحتية والمنازل المتضررة.

وكان محافظ السويداء، أجرى خلال الفترة الماضية عدة جولات تفقدية في القرى المتضررة، جراء الأحداث التي شهدتها المحافظة في تموز من العام الماضي لمتابعة سير العمل في ورشات إعادة التأهيل والبنى التحتية والمنازل.