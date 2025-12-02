محافظ السويداء يبحث مع أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة نتائج جولتها الميدانية بالمحافظة

السويداء-سانا

بحث محافظ السويداء مصطفى البكور اليوم مع أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، آخر المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة، كما تم استعراض النتائج الأولية التي خلصت إليها اللجنة وذلك عقب الجولة الميدانية التي نفذتها في محافظة السويداء.

وأكد المحافظ البكور في تصريح لـ سانا، استعداد محافظة السويداء لتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات اللوجستية والأمنية اللازمة لعمل اللجنة، بما يضمن تمكينها من أداء مهامها والوصول إلى أهدافها بكفاءة وشفافية، مشيراً إلى أنه جرى خلال الاجتماع مع اللجنة مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بعملها والنتائج التي توصلت إليها.

وقال البكور: “وفّرنا كل أشكال الدعم والتسهيلات اللوجستية والأمنية الضرورية؛ لضمان سير عمل اللجنة بكل سلاسة وشفافية خلال فترة وجودها في المحافظة، وذلك انطلاقاً من حرصنا على تمكينها من أداء مهامها والوصول إلى أهدافها بكفاءة وموضوعية”.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، أعلنت اليوم انتهاء جولتها الميدانية الأولى في السويداء والمناطق المحيطة بها.



وتأتي زيارة اللجنة إلى محافظة السويداء، في إطار مهامها الدورية الرامية إلى توثيق أوضاع حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات في مختلف المناطق السورية.

وتعد اللجنة، التي شُكلت بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إحدى أبرز الجهات الدولية المختصة بجمع الشهادات والأدلة وتحليلها لإعداد تقارير موضوعية تُعرض أمام المجتمع الدولي.