صيانة طارئة لمحطة توليد جندر لرفع كفاءة الأداء وزيادة الاستطاعة الكهربائية

حمص-سانا

أجرى كوادر محطة توليد كهرباء جندر بريف حمص أعمال صيانة طارئة للعنفات الغازية والبخارية في المحطة، بهدف تعزيز كفاءة التشغيل وزيادة الاستطاعة الكهربائية المولدة، في إطار خطتها لتحسين استقرار المنظومة الكهربائية، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وأوضح مدير الصيانة في محطة جندر المهندس أحمد الرج، في تصريح لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن الورشات الفنية بدأت أعمال صيانة طارئة للعنفة البخارية الأولى، والتي تشمل إجراء موازنة للمضجعين الرابع والخامس، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تسهم في تحسين الأداء الفني للعنفة، وإعادتها إلى الخدمة بأعلى مستويات الجاهزية.

ولفت الرج إلى أن الأعمال تشمل أيضاً تركيب صمامات تحكم جديدة للعنفة البخارية الثانية، حيث يتوقع أن تكون العنفة جاهزة للإقلاع خلال يومين، ما يسهم في تعزيز استقرار الإنتاج الكهربائي بشكل عام، مشيراً إلى أن جميع أعمال الصيانة تتم بخبرات كوادر الشركة.

بدوره أكد المهندس علاء خضور في قسم الصيانة، أنه تم تأمين جميع القطع التبديلية اللازمة، وتقوم الفرق الفنية بتركيبها بالتعاون مع المهندسين والفنيين المتخصصين في المحطة، بما يسهم في دعم استقرار المنظومة الكهربائية.

وتعتمد محطة توليد كهرباء جندر على نظام الدارة المركبة الذي يجمع بين العنفات الغازية والبخارية، لزيادة كفاءة استهلاك الوقود، وتحسين الاستطاعة الكهربائية المنتجة.

