وفد وزارة الطاقة يشارك في حوارات المياه بالأردن لتعزيز التعاون ودعم الأمن المائي

عمان-سانا

شارك وفد من وزارة الطاقة في اجتماعات حوارات المياه لأجل السلام التي عُقدت في الأردن، بتنظيم من مبادرة السلام الأزرق، ومعهد دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وبمشاركة وفود من الأردن والعراق ولبنان وتركيا.‏

وضمّ الوفد كلاً من مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في سوريا المهندس طاهر العمر، ومدير إدارة تنظيم قطاع المياه بوزارة الطاقة عبادة مبيض، وممثل وزارة الخارجية والمغتربين–إدارة الشؤون القانونية والمياه الدولية يوسف زيدان.

وهدفت الحوارات إلى تعزيز تبادل الفِكَر والخبرات بين المشاركين، ومناقشة أبرز التحديات الإقليمية التي تواجه قطاع المياه، واستعراض أفضل الممارسات في الإدارة المستدامة للموارد المائية؛ بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن المائي وتعزيز التعاون الإقليمي وبناء السلام.

وتأتي مشاركة الوفد السوري في إطار حرص وزارة الطاقة على تعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بقطاع المياه، وتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات؛ بما يخدم أولويات تطوير قطاع المياه في سوريا.