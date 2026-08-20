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وزير الخزانة الأمريكية: واشنطن تنسق جهوداً دولية لعزل إيران اقتصادياً

172082026 5db27b60 a0eb 4d0a 8a8c e3ce3d3e1190 Doc P 573688 639228427230597263 وزير الخزانة الأمريكية: واشنطن تنسق جهوداً دولية لعزل إيران اقتصادياً

واشنطن-سانا‏

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، أن واشنطن تمضي في تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران ‏وعزلها دولياً. ‏

وقال بيسنت، لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية: إن العقوبات والإجراءات الاقتصادية ستحد من قدرة إيران على التحرك عبر ‏وكلائها، وستؤدي في النهاية إلى انهيار النظام فيها، كاشفاً أنّ الولايات المتحدة تنسق جهوداً دولية لعزل طهران اقتصادياً.‏

وأكد بيسنت أن جميع الدول، بما فيها الصين، ترغب في إعادة فتح مضيق هرمز، مرجحاً أن يكون هناك تعاون دوليّ مع ‏واشنطن في هذا الإطار.‏

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر، في وقت سابق عبر منصته “تروث سوشيال”، من فرض “عواقب اقتصادية هائلة” ‏على الدول التي تقدم لإيران دعماً مالياً أو تجارياً أو لوجستياً، مشيراً إلى أن واشنطن تستهدف القنوات التي تتيح لطهران ‏الالتفاف على العقوبات، بما فيها تهريب النفط وتحويل الأموال وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية.‏

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