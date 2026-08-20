وزير الخزانة الأمريكية: واشنطن تنسق جهوداً دولية لعزل إيران اقتصادياً

واشنطن-سانا
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، أن واشنطن تمضي في تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران وعزلها دولياً.
وقال بيسنت، لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية: إن العقوبات والإجراءات الاقتصادية ستحد من قدرة إيران على التحرك عبر وكلائها، وستؤدي في النهاية إلى انهيار النظام فيها، كاشفاً أنّ الولايات المتحدة تنسق جهوداً دولية لعزل طهران اقتصادياً.
وأكد بيسنت أن جميع الدول، بما فيها الصين، ترغب في إعادة فتح مضيق هرمز، مرجحاً أن يكون هناك تعاون دوليّ مع واشنطن في هذا الإطار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر، في وقت سابق عبر منصته “تروث سوشيال”، من فرض “عواقب اقتصادية هائلة” على الدول التي تقدم لإيران دعماً مالياً أو تجارياً أو لوجستياً، مشيراً إلى أن واشنطن تستهدف القنوات التي تتيح لطهران الالتفاف على العقوبات، بما فيها تهريب النفط وتحويل الأموال وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية.