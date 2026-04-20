نائب وزير الاقتصاد يطلع على واقع العمل في مراكز شراء الحبوب والصوامع بالرقة

الرقة-سانا

اطلع نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر خليل الحسن على واقع العمل في عدد من المواقع الحيوية المرتبطة بالقطاعين الزراعي والإنتاجي في مدينة الرقة.

وأوضح الحسن في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين أن الجولة شملت عدداً من مراكز شراء الحبوب والصوامع والمسالخ، وأشار إلى أنها تأتي في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال موسم القمح، مؤكداً ضرورة الاستعداد الكامل لاستلام المحصول من المزارعين.

وتأتي هذه الجولة في سياق متابعة الجهات المعنية لواقع العمل الخدمي والميداني، وبما يضمن تحسين الجاهزية خلال المرحلة القادمة.

وكان الحسن أجرى في وقت سابق اليوم جولة تفقدية في ريف الحسكة، شملت صوامع حبوب الهول وتل حميس، واطّلع على جاهزيتها الفنية ومستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب زيارة عدد من المطاحن للاطلاع على سير العمل والتحديات التي تواجهها.

وشملت الجولة مسلخ الشدادي حيث أكد الحسن ضرورة الإسراع في إعادة تأهيله وتشغيله وفق المعايير الصحية، موجهاً بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لإعادته إلى الخدمة في أقرب وقت.

وفي سياق دعم القطاع الخدمي، افتتح الحسن مخبز “شام” الآلي في مدينة الشدادي، باعتباره مشروعاً حيوياً يسهم في تحسين واقع إنتاج الخبز وتلبية احتياجات الأهالي، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر المادة بجودة وكميات كافية.

وأكد الحسن استمرار دعم المشاريع الخدمية الأساسية، مشدداً على أهمية تأمين مادة الخبز، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المعيشي.