تداولات متباينة في سوق دمشق للأوراق المالية وفرنسبنك يتصدر قائمة الأسهم في جلسة الأحد

دمشق-سانا

تصدر بنك فرنسبنك قائمة الأسهم المرتفعة في جلسة تداولات اليوم الأحد، بسوق دمشق للأوراق المالية بنسبة 3.99 بالمئة، ليغلق عند 18.49 ليرة سورية جديدة، بعد تداول 2848 سهماً، ليقود اتجاه القيم الصاعدة في الجلسة.

وعكست تداولات اليوم، صورة واضحة لحركة متباينة بين ارتفاعات محدودة وتراجعات أوسع في أسهم الشركات المدرجة، فيما بقي عدد من الأسهم خارج التداول، وجاءت قيمة التعاملات الكلية عند 5.595 ملايين ليرة سورية جديدة، في حين بلغ حجم التداول 287992 سهماً، موزعة على 96 صفقة.

وجاء بنك قطر الوطني سوريا في المرتبة الثانية بعد فرنسبنك، بارتفاع بلغ 1.97 بالمئة ليغلق عند 22.25 ليرة بعد تداولات تجاوزت 107 آلاف سهم، وسجّل المصرف الدولي للتجارة والتمويل ارتفاعاً قليلاً بلغت نسبته 0.37 بالمئة ليغلق عند 16.15 ليرة بعد تداول 138354 سهماً.

وشكلت الارتفاعات الثلاثة الأولى في تداولات السوق، محور الحركة الإيجابية المحدودة في الجلسة.

تراجعات في تداول أسهم أخرى

في المقابل برزت في الجلسة تراجعات واضحة، في أسهم شركة الأهلية للنقل التي شهدت الانخفاض الأشد بنسبة 4.77 بالمئة، ليغلق السهم عند 104.19 ليرات بعد تداول 3587 سهماً، وتراجعت أسهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 2.84 بالمئة ليغلق السهم عند 11.31 ليرة بعد تداول 19400 سهم، كما شهد بنك البركة انخفاضاً عزّز من الاتجاه الهابط في بعض الأسهم المصرفية، وصلت نسبته إلى 1.12 بالمئة، ليغلق سعر سهمه عند 16.70 ليرة بعد تداول 12604 أسهم.

وفي موازاة ذلك، بقيت مجموعة واسعة من الأسهم خارج حركة السوق خلال الجلسة، إذ لم تُسجَّل أي تداولات على أسهم بنوك سوريا الدولي الإسلامي والشام والشرق وشهبا والأردن وسوريا والخليج، وشركات العقيلة للتأمين التكافلي والمتحدة للتأمين والوطنية للتأمين.

ولم تشهد أسهم السورية الدولية للتأمين (أروب) والسورية الكويتية للتأمين والاتحاد التعاوني للتأمين، إضافة إلى المجموعة المتحدة للنشر وإسمنت البادية وسيريتل وMTN سوريا، أي تداول يذكر، وهو ما يعكس استمرار حالة الهدوء في هذه القطاعات، وغياب الاهتمام الاستثماري تجاهها خلال الجلسة.

وكانت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية سجلت يوم الخميس الماضي، أكثر من 5.8 ‏ملايين ليرة ‏سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 268359 سهماً، وذلك ‏وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن ‏السوق.