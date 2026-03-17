نجمة: الانتخابات في الرقة أعادت دمج المحافظة في الحياة السياسية السورية

دمشق-سانا

أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أن الانتخابات الأخيرة في محافظة الرقة أعادت دمج المحافظة في الحياة السياسية السورية بعد سنوات من الانقطاع، مشيراً إلى أن تمثيل المحافظة بستة أعضاء في المجلس يشكل خطوة أساسية في إيصال صوت المواطنين إلى مؤسسات الدولة.

وأوضح نجمة في لقاء مع قناة الإخبارية السورية اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات في دائرتي الرقة والطبقة جرت كما خُطط لها وسط أجواء إيجابية، وسارت بسلاسة، حيث خُصصت ثلاثة مقاعد لدائرة الرقة ومقعد واحد لدائرة الطبقة، وتم فرز الأصوات فور انتهاء التصويت وإعلان النتائج، مع فتح باب الطعون لمدة 24 ساعة قبل تثبيت النتائج النهائية.

وأشار نجمة إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 90 بالمئة في الدائرتين، لافتاً إلى أن الرقة تحتاج إلى جهد كبير في المرحلة المقبلة، نظراً لما عانته خلال السنوات الماضية، إلا أن الإقبال الكبير عكس تعاون المجتمع المحلي ورضاه عن سير العملية الانتخابية، مبيناً أن الشخصيات الفائزة تحظى بقبول واسع داخل المحافظة.

وأكد نجمة أن استكمال نصاب مجلس الشعب يتطلب إنهاء الانتخابات في محافظة الحسكة ودائرة عين العرب في محافظة حلب ومحافظة السويداء، ليُستكمل بعدها الجزء المتبقي من المجلس بالتعيين وفق الإعلان الدستوري، تمهيداً لعقد الجلسة الأولى.

وفيما يتعلق بانتخابات الحسكة، أوضح نجمة أنها مرتبطة بتطبيق اتفاق العاشر من آذار والاتفاقات اللاحقة، مشيراً إلى أن تقدماً كبيراً تحقق على المستوى السياسي والعسكري والأمني والإداري، وأن بدء الانتخابات مرهون باستكمال نحو 90 بالمئة من عمليات الدمج وتحسن الظروف الأمنية، متوقعاً إمكانية البدء خلال شهر، على أن تستغرق العملية بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أصدرت في وقت سابق اليوم، النتائج الأولية للانتخابات عن دائرتي الرقة والطبقة في محافظة الرقة، بعد انتهاء أعضاء الهيئة الناخبة من الإدلاء بأصواتهم، وذلك في المركزين الثقافيين بالطبقة والرقة، حيث فاز 3 أعضاء عن دائرة الرقة وعضو واحد عن دائرة الطبقة، فيما فاز عضوان عن دائرة تل أبيض في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي.