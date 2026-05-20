الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الأربعاء، إذ طغى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار على التفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.



‌وذكرت وكالة رويترز أنّ الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4467.59 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وفي الجلسة السابقة، سجل الذهب أدنى مستوى منذ الـ 30 من آذار الماضي.



وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.9 بالمئة إلى 4471.10 دولاراً.



ويحوم الدولار حول أعلى مستوى في ستة أسابيع، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى منذ أكثر من عام، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ ‌بالذهب ⁠الذي لا يدر عائداً.



وينتظر المستثمرون محضر اجتماع ⁠السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، لتقييم توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.



وبالنسبة ⁠للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 73.22 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1912.67 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1356.32 دولاراً.