انخفاض على الحرارة وأمطار رعدية على فترات في معظم المناطق

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الشمالية والوسطى والجزيرة والبادية لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية، وحول معدلاتها أو أدنى بقليل في باقي المناطق.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الجو نهار الخميس يكون غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الهطولات غزيرة، ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة في المناطق الساحلية والوسطى والشمالية الغربية والشمالية والبادية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والبادية والجنوبية الشرقية، بينما تكون شرقية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا في المرتفعات الساحلية، والقلمون والمنطقة الجنوبية الشرقية والوسطى تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الشرقية والبادية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والشمالية الغربية والشمالية والبادية والشرقية والجزيرة.

يذكر أن دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذّرت من أن المنخفض الجوي الذي تتأثر به سوريا حتى مساء الجمعة، يترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في بعض المناطق.