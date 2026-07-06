توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا
توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن القوة، المؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، أقامت حاجزاً مؤقتاً عند مفرق القرية، قبل أن تتجه نحو منطقة الحانوت، حيث أوقفت راعيين اثنين وأجرت تحقيقاً ميدانياً معهما.
وكان الاحتلال الإسرائيلي استهدف بتاريخ 2 تموز الجاري بثلاث قذائف مدفعية الأراضي الواقعة بين قرية بريقة، وبلدة كودنة في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة، ما أدى إلى حدوث أضرار في أراضٍ زراعية، دون تسجيل إصابات.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاتها في الجنوب السوري، واعتداءاتها المتكررة على المدنيين، بما يشمل المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الأراضي السورية باطلة ولاغية، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بموجب القانون الدولي، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، ووضع حد لهذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.