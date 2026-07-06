توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي‎.‎

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن القوة، المؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، أقامت حاجزاً مؤقتاً عند مفرق القرية، قبل أن ‏تتجه نحو منطقة الحانوت، حيث أوقفت راعيين اثنين وأجرت تحقيقاً ميدانياً معهما.‏

وكان الاحتلال الإسرائيلي استهدف بتاريخ 2 تموز الجاري بثلاث قذائف مدفعية الأراضي الواقعة بين قرية بريقة، وبلدة ‏كودنة في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة، ما أدى إلى حدوث أضرار في أراضٍ زراعية، دون تسجيل إصابات‎.‎

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974، ‏من ‏خلال ‏توغلاتها ‌‏في الجنوب السوري، ‏واعتداءاتها ‏المتكررة على ‌‏المدنيين، ‏بما ‏يشمل ‌‏‌‏المداهمات ‏والاعتقالات وتجريف الأراضي ‏وإطلاق ‏القذائف.‏

وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات ‌‏الاحتلال ‏في ‏الأراضي ‌‏السورية باطلة ولاغية، ولا ‏تترتب ‏عليها أي ‏آثار ‏قانونية ‌‏بموجب القانون ‌‏الدولي، ‏مجددة ‏مطالبتها المجتمع الدولي ‏بتحمل ‏مسؤولياته، ‏ووضع حد ‏لهذه ‌‏الانتهاكات، وإلزام ‏إسرائيل ‌‏بالانسحاب ‏الكامل ‏من ‏الجنوب السوري.‏