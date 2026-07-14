محاضرة للمواصلات الطرقية بدمشق تناقش منهجيات ‏تقييم الجسور وتعزيز سلامة المنشآت الطرقية



‎ دمشق-سانا‏

ركزت محاور المحاضرة التخصصية التي نظمتها ‏المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدمشق اليوم ‏الثلاثاء، على كيفية اعتماد منهجيات علمية متكاملة في ‏تقييم الجسور، وإجراء الفحوص الدورية للكشف المبكر ‏عن الأضرار، وتحديد احتياجات الصيانة والتدعيم، بما ‏يضمن سلامة مستخدمي الطرق واستدامة المنشآت ‏الجسرية‎.‎

وناقشت المحاضرة التي قدمها المهندس الاستشاري في ‏مجال الطرق وإنشائها من الولايات المتحدة الدكتور ربيع ‏نجيب، بحضور وزير النقل يعرب بدر، وعدد من ‏المهندسين والاختصاصيين والمهتمين بمجال الهندسة ‏الإنشائية والبنى التحتية، في مبنى المؤسسة بدمشق، ‏عملية التقييم والاستفادة من تقارير الفحوصات الميدانية ‏لمتابعة تطور حالة الجسور، وأهمية رفع كفاءة الكوادر ‏الهندسية، وتأمين التجهيزات الحديثة اللازمة لأعمال ‏الفحص‎.‎

واستعرض نجيب عملية تقييم الجسور التي تبدأ بجمع ‏المعلومات والبيانات الأساسية عن الجسر، من خلال ‏مراجعة المخططات الإنشائية والتقارير السابقة وأعمال ‏الصيانة المنفذة، ثم التحضير للفحص الميداني، وصولاً ‏إلى إجراء الفحص، وإعداد التقرير الفني النهائي الذي ‏يتضمن توصيف حالة المنشأ والتوصيات اللازمة‎.‎

‎ ‎

وشهدت المحاضرة نقاشاً بين المشاركين حول آليات ‏الفحص المعتمدة، وسبل تطوير أساليب تقييم الجسور، ‏وتحسين إجراءات الصيانة الدورية، بما يواكب أحدث ‏الممارسات الهندسية العالمية‎.‎

وزير النقل: سلامة الجسور أولوية وطنية

وفي هذا السياق، أكد وزير النقل يعرب بدر في مداخلة ‏له خلال المحاضرة، أن سلامة الجسور تمثل أولوية ‏وطنية، حيث تعمل الوزارة على تطوير منظومة تقييم ‏وصيانة الجسور وفق أحدث المعايير الهندسية، بما يسهم ‏في الحفاظ على البنية التحتية، وضمان سلامة المواطنين‎.‎

وأشار الوزير بدر إلى أن تعزيز قدرات الكوادر الفنية، ‏والاستفادة من الخبرات العلمية والتقنيات الحديثة، ‏يشكلان ركيزة أساسية في رفع كفاءة أعمال الفحص ‏الدوري، واتخاذ القرارات الفنية المناسبة بشأن الصيانة ‏وإعادة التأهيل، ولا سيما للجسور المتضررة، بما يضمن ‏استدامة شبكة الطرق ودعم جهود التنمية والإعمار‎.‎

التحضير للفحص وتأمين الوصول الآمن

وأوضح نجيب أن الوصول إلى مختلف أجزاء الجسر، ‏ولا سيما الجسور المقامة فوق الأودية أو المجاري المائية ‏أو المناطق المرتفعة، يتطلب استخدام تجهيزات وآليات ‏متخصصة، مؤكداً أهمية الالتزام بإجراءات السلامة، ‏وتأمين مواقع العمل، ووضع الإشارات التحذيرية، ‏واستخدام معدات الوقاية الشخصية لضمان سلامة ‏العاملين ومستخدمي الطريق.

وبيّن أن الفحص الميداني يشمل المعاينة البصرية لجميع ‏عناصر الجسر، وتوثيق الملاحظات باستخدام الصور ‏والأجهزة المتخصصة لقياس التشققات، وتحديد مواقع ‏حديد التسليح داخل الخرسانة، مؤكداً أن التقنيات الحديثة ‏تشكل أدوات مساعدة، لكنها لا تغني عن التقييم الهندسي ‏المتكامل، ودراسة قدرة المنشأ على التحمل.

ولفت نجيب إلى أن الجسر يتكون من عناصر إنشائية ‏علوية تشمل البلاطات والجوائز والمساند وفواصل ‏التمدد، وعناصر سفلية تتمثل بالركائز والأساسات، لافتاً ‏إلى أن لكل عنصر أنماطاً مختلفة من الأضرار التي ‏تستوجب المتابعة الدورية والمعالجة وفق طبيعتها‎.‎

التشققات وتآكل التسليح أبرز التحديات



وأكد نجيب أن التشققات الخرسانية تعد من أكثر ‏الأضرار انتشاراً، وتختلف خطورتها تبعاً لموقعها ‏واتساعها وأسبابها، إضافة إلى ظاهرة تشظي الخرسانة ‏الناتجة عن وصول الرطوبة إلى حديد التسليح وحدوث ‏الصدأ، ما يؤدي إلى تمدد الحديد وتفاقم الأضرار في ‏العناصر الإنشائية.

وأضاف: إن المياه والعوامل البيئية قد تؤثر بشكل مباشر ‏في الأساسات والركائز، إذ يمكن أن يؤدي انجراف ‏التربة أو تجمع المياه إلى التأثير في استقرار المنشأ، ‏الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة‎.‎

‎ ‎

وبيّن نجيب أهمية الاستفادة من تقارير الفحوص السابقة ‏لمتابعة تطور حالة الجسور، ومقارنة نتائج الفحوص ‏الحالية بالسابقة لتقييم فعالية أعمال الصيانة، موضحاً أن ‏دورية الفحص تختلف بحسب الحالة الفنية لكل جسر، ‏حيث تحتاج الجسور المتضررة إلى متابعة أكثر تكراراً.

تقييم الأحمال وتحديد أولويات الصيانة

‎ ‎

ولفت نجيب إلى أن تقييم الجسور لا يقتصر على رصد ‏الأضرار الظاهرة، بل يشمل دراسة قدرتها على تحمل ‏الأحمال الحالية ومقارنتها بالأحمال التصميمية، مبيناً أن ‏بعض الحالات قد تستدعي فرض قيود على حركة ‏المركبات الثقيلة أو تنفيذ أعمال تدعيم وصيانة عاجلة، ‏وفق أولويات تحددها درجة الضرر، وأهمية الجسر ‏وتوافر الإمكانات.

وكان وزير النقل يعرب بدر أوضح في الثالث من ‏حزيران الماضي، أن الشبكة الطرقية تضم نحو ألف جسر ‏طرقي في المحافظات السورية، تعرض 86 جسراً منها ‏لأضرار متفاوتة خلال السنوات الماضية، ما يستدعي ‏إجراء عملية تقييم شامل ومتعدد المعايير لحالة ‏الطرق المركزية والجسور في سوريا، بالاستناد إلى ‏التجهيزات التقنية المتوافرة حالياً، وتطبيق منهجيات حديثة ‏لإدارة الأصول، وتحديد أولويات الصيانة وإعادة التأهيل‎.‎

‎ ‎