محاضرة للمواصلات الطرقية بدمشق تناقش منهجيات ‏تقييم الجسور وتعزيز سلامة المنشآت الطرقية

دمشق-سانا
ركزت محاور المحاضرة التخصصية التي نظمتها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدمشق اليوم الثلاثاء، على كيفية اعتماد منهجيات علمية متكاملة في تقييم الجسور، وإجراء الفحوص الدورية للكشف المبكر عن الأضرار، وتحديد احتياجات الصيانة والتدعيم، بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق واستدامة المنشآت الجسرية.
وناقشت المحاضرة التي قدمها المهندس الاستشاري في مجال الطرق وإنشائها من الولايات المتحدة الدكتور ربيع نجيب، بحضور وزير النقل يعرب بدر، وعدد من المهندسين والاختصاصيين والمهتمين بمجال الهندسة الإنشائية والبنى التحتية، في مبنى المؤسسة بدمشق، عملية التقييم والاستفادة من تقارير الفحوصات الميدانية لمتابعة تطور حالة الجسور، وأهمية رفع كفاءة الكوادر الهندسية، وتأمين التجهيزات الحديثة اللازمة لأعمال الفحص.
واستعرض نجيب عملية تقييم الجسور التي تبدأ بجمع المعلومات والبيانات الأساسية عن الجسر، من خلال مراجعة المخططات الإنشائية والتقارير السابقة وأعمال الصيانة المنفذة، ثم التحضير للفحص الميداني، وصولاً إلى إجراء الفحص، وإعداد التقرير الفني النهائي الذي يتضمن توصيف حالة المنشأ والتوصيات اللازمة.
وشهدت المحاضرة نقاشاً بين المشاركين حول آليات الفحص المعتمدة، وسبل تطوير أساليب تقييم الجسور، وتحسين إجراءات الصيانة الدورية، بما يواكب أحدث الممارسات الهندسية العالمية.
وزير النقل: سلامة الجسور أولوية وطنية
وفي هذا السياق، أكد وزير النقل يعرب بدر في مداخلة له خلال المحاضرة، أن سلامة الجسور تمثل أولوية وطنية، حيث تعمل الوزارة على تطوير منظومة تقييم وصيانة الجسور وفق أحدث المعايير الهندسية، بما يسهم في الحفاظ على البنية التحتية، وضمان سلامة المواطنين.
وأشار الوزير بدر إلى أن تعزيز قدرات الكوادر الفنية، والاستفادة من الخبرات العلمية والتقنيات الحديثة، يشكلان ركيزة أساسية في رفع كفاءة أعمال الفحص الدوري، واتخاذ القرارات الفنية المناسبة بشأن الصيانة وإعادة التأهيل، ولا سيما للجسور المتضررة، بما يضمن استدامة شبكة الطرق ودعم جهود التنمية والإعمار.
التحضير للفحص وتأمين الوصول الآمن
وأوضح نجيب أن الوصول إلى مختلف أجزاء الجسر، ولا سيما الجسور المقامة فوق الأودية أو المجاري المائية أو المناطق المرتفعة، يتطلب استخدام تجهيزات وآليات متخصصة، مؤكداً أهمية الالتزام بإجراءات السلامة، وتأمين مواقع العمل، ووضع الإشارات التحذيرية، واستخدام معدات الوقاية الشخصية لضمان سلامة العاملين ومستخدمي الطريق.
وبيّن أن الفحص الميداني يشمل المعاينة البصرية لجميع عناصر الجسر، وتوثيق الملاحظات باستخدام الصور والأجهزة المتخصصة لقياس التشققات، وتحديد مواقع حديد التسليح داخل الخرسانة، مؤكداً أن التقنيات الحديثة تشكل أدوات مساعدة، لكنها لا تغني عن التقييم الهندسي المتكامل، ودراسة قدرة المنشأ على التحمل.
ولفت نجيب إلى أن الجسر يتكون من عناصر إنشائية علوية تشمل البلاطات والجوائز والمساند وفواصل التمدد، وعناصر سفلية تتمثل بالركائز والأساسات، لافتاً إلى أن لكل عنصر أنماطاً مختلفة من الأضرار التي تستوجب المتابعة الدورية والمعالجة وفق طبيعتها.
التشققات وتآكل التسليح أبرز التحديات
وأكد نجيب أن التشققات الخرسانية تعد من أكثر الأضرار انتشاراً، وتختلف خطورتها تبعاً لموقعها واتساعها وأسبابها، إضافة إلى ظاهرة تشظي الخرسانة الناتجة عن وصول الرطوبة إلى حديد التسليح وحدوث الصدأ، ما يؤدي إلى تمدد الحديد وتفاقم الأضرار في العناصر الإنشائية.
وأضاف: إن المياه والعوامل البيئية قد تؤثر بشكل مباشر في الأساسات والركائز، إذ يمكن أن يؤدي انجراف التربة أو تجمع المياه إلى التأثير في استقرار المنشأ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة.
وبيّن نجيب أهمية الاستفادة من تقارير الفحوص السابقة لمتابعة تطور حالة الجسور، ومقارنة نتائج الفحوص الحالية بالسابقة لتقييم فعالية أعمال الصيانة، موضحاً أن دورية الفحص تختلف بحسب الحالة الفنية لكل جسر، حيث تحتاج الجسور المتضررة إلى متابعة أكثر تكراراً.
تقييم الأحمال وتحديد أولويات الصيانة
ولفت نجيب إلى أن تقييم الجسور لا يقتصر على رصد الأضرار الظاهرة، بل يشمل دراسة قدرتها على تحمل الأحمال الحالية ومقارنتها بالأحمال التصميمية، مبيناً أن بعض الحالات قد تستدعي فرض قيود على حركة المركبات الثقيلة أو تنفيذ أعمال تدعيم وصيانة عاجلة، وفق أولويات تحددها درجة الضرر، وأهمية الجسر وتوافر الإمكانات.
وكان وزير النقل يعرب بدر أوضح في الثالث من حزيران الماضي، أن الشبكة الطرقية تضم نحو ألف جسر طرقي في المحافظات السورية، تعرض 86 جسراً منها لأضرار متفاوتة خلال السنوات الماضية، ما يستدعي إجراء عملية تقييم شامل ومتعدد المعايير لحالة الطرق المركزية والجسور في سوريا، بالاستناد إلى التجهيزات التقنية المتوافرة حالياً، وتطبيق منهجيات حديثة لإدارة الأصول، وتحديد أولويات الصيانة وإعادة التأهيل.