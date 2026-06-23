وفد من الخطوط الحديدية يبحث مع محافظ الحسكة إعادة تأهيل محور اليعربية

lb9kTdut 6 14 وفد من الخطوط الحديدية يبحث مع محافظ الحسكة إعادة تأهيل محور اليعربية

الحسكة-سانا

بحث وفد من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية برئاسة المدير العام أسامة حداد مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد والكادر الفني المعني، آليات التنسيق المشترك وتسهيل إجراءات الكشف على الخطوط الحديدية والمحطات.

وذكرت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء يأتي تمهيداً لإعادة تأهيل محور اليعربية وصولاً إلى الحدود العراقية، بما يسهم في تعزيز شبكة النقل السككي ودعم حركة نقل البضائع بين المحافظات ودول الجوار.

وكان وزير النقل يعرب بدر بحث مع ممثلين عن البنك الدولي في شباط الماضي، آليات تأهيل شبكة السكك الحديدية في سوريا، وفرص التعاون الفني والاستثماري لدعم مشاريع النقل الحيوية، حيث تسعى وزارة النقل بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية، إلى استقطاب الدعم الفني والتمويلي اللازم لتطوير البنية التحتية للنقل وفق معايير حديثة تضمن الكفاءة والسلامة والاستدامة.

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