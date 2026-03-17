صدور النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب عن دائرتي الرقة والطبقة

الرقة-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم، النتائج الأولية للانتخابات عن دائرتي الرقة والطبقة في محافظة الرقة، بعد انتهاء أعضاء الهيئة الناخبة من الإدلاء بأصواتهم، وذلك في المركزين الثقافيين بالطبقة والرقة.

وبعد انتهاء التصويت، وفرز الأصوات أعلنت اللجنة النتائج الأولية للانتخابات، حيث فاز عن دائرة الطبقة عبد الله مجيد الحاج عبد، وعن دائرة الرقة أحمد محمود الخلف شلاش، ومقدام علي الجشعم، وأحمد محمود حسن العمر.

وأشارت اللجنة إلى أن باب الطعون على نتائج العملية الانتخابية يفتح ليوم واحد.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة في تصريح لـ سانا أن 126 من أصل 150 عضواً من الهيئة الناخبة في دائرة الرقة أدلوا بأصواتهم.

وقال عضو اللجنة العليا للانتخابات أنس العبدة إن نسبة المشاركة في دائرة الطبقة تجاوزت 90 % من أعضاء الهيئة الناخبة، حيث أدلى 42 من أصل 50 عضواً بأصواتهم.

وبدأ أعضاء الهيئات الناخبة في مدينتي تل أبيض والرقة عند التاسعة من صباح اليوم، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 4 أعضاء لمجلس الشعب 3 منها لدائرة الرقة، ومقعد واحد لدائرة الطبقة.

وفي الـ 10 من آذار الجاري أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، قوائم المرشحين لعضوية المجلس في الدائرتين الانتخابيتين الرقة والطبقة في محافظة الرقة، حيث تقدم 32 مرشحاً في دائرة الرقة، و20 مرشحاً في دائرة الطبقة للتنافس على 4 مقاعد في مجلس الشعب، 3 منها لدائرة الرقة، ومقعد واحد لدائرة الطبقة.

وفي الخامس من تشرين الأول الماضي، أدلى أعضاء الهيئات الناخبة في المحافظات السورية، باستثناء السويداء والرقة والحسكة، بأصواتهم لانتخاب أول مجلس شعب في سوريا بعد التحرير، بينما أدلى أعضاء الهيئات الناخبة في مدينتي تل أبيض بمحافظة الرقة ورأس العين بمحافظة الحسكة، بأصواتهم في الثالث والعشرين من الشهر نفسه.

ومع انتهاء جولة الانتخابات اليوم، يرتفع عدد الأعضاء المنتخَبين لمجلس الشعب من 122 إلى 126 عضواً.