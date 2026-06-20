مديرية الطوارئ في الحسكة: السيطرة على 13 حريقاً خلال يوم واحد

الحسكة-سانا

أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة، أن فرقها استجابت لـ 13 حريقاً اندلعت أمس الجمعة، في عدد من مناطق المحافظة، وتمكنت من السيطرة عليها، ومنع امتدادها، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأوضحت المديرية وفق ما نقلته مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الحرائق توزعت بين أراضٍ مزروعة بالقمح وأراضٍ محصودة وحرائق أعشاب وتبن في مناطق تل حمدي والمحمودية وتل حميس وتل سحن والدردارة وقرية المنتفعين وصبيخ والجديدة والهويرا والعليانية وعبدان وأم الروس.

وكانت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة ذكرت أن فرقها استجابت لـ19حريقاً اندلعت الإثنين الماضي، في عدد من مناطق المحافظة، وتمكنت من السيطرة عليها، ومنع امتدادها، واقتصرت الأضرار على الماديات.