القبض في حلب على عصابة لسرقة الدراجات النارية ومحتويات ‏السيارات

حلب-سانا‏

ألقى فرع المباحث الجنائية في مدينة حلب القبض على عصابة ‏مؤلفة من 10 أشخاص، وتم توقيف متزعمها المدعو “م. ن” بعد ‏تورطهم في عمليات سرقة الدراجات النارية وتحطيم زجاج ‏السيارات وسرقة محتوياتها‎.‎

وذكرت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء ‏أن أفراد العصابة أقروا خلال التحقيقات الأولية بسرقة أكثر من 20 ‏دراجة نارية، إلى جانب ارتكاب عدة عمليات سرقة استهدفت ‏محتويات سيارات المواطنين، مشيرة إلى أنه تم إحالة المقبوض ‏عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ‏بحقهم‎.‎

وألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي‎ ‎في أريحا ‏إدلب أول من أمس الإثنين القبض على ثمانية أشخاص يشكلون أفراد ‏عصابة تمتهن ارتكاب جرائم السرقة والابتزاز المالي‎.‎