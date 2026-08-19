القبض في حلب على عصابة لسرقة الدراجات النارية ومحتويات ‏السيارات

حلب-سانا
ألقى فرع المباحث الجنائية في مدينة حلب القبض على عصابة مؤلفة من 10 أشخاص، وتم توقيف متزعمها المدعو “م. ن” بعد تورطهم في عمليات سرقة الدراجات النارية وتحطيم زجاج السيارات وسرقة محتوياتها.
وذكرت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن أفراد العصابة أقروا خلال التحقيقات الأولية بسرقة أكثر من 20 دراجة نارية، إلى جانب ارتكاب عدة عمليات سرقة استهدفت محتويات سيارات المواطنين، مشيرة إلى أنه تم إحالة المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي في أريحا إدلب أول من أمس الإثنين القبض على ثمانية أشخاص يشكلون أفراد عصابة تمتهن ارتكاب جرائم السرقة والابتزاز المالي.