وفد ياباني يتفقد مشروع تأهيل حي البياضة بحمص في إطار ‏الارتقاء بالواقع الخدمي ‏

حمص-سانا

باشرت ورشات مجلس مدينة حمص اليوم الأربعاء بالتعاون ‏مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية‎ (UN-‎Habitat)‎)، أعمال مد المجبول الإسفلتي في حي البياضة ‏بمدينة حمص، وهو مشروع تموله الحكومة اليابانية وذلك في ‏إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية والارتقاء ‏بالواقع الخدمي في الأحياء المتضررة‎.‎

واطلع وفد مؤلف من ممثلي من الحكومة اليابانية وبرنامج ‏الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في موقع المشروع عقب ‏اجتماعه مع محافظ حمص، على سير العمل ومتابعة المشاريع ‏المنفذة بتمويل من الحكومة اليابانية عبر البرنامج، والوقوف ‏على أثرها في تحسين الخدمات المقدمة للسكان‎.‎

وأوضح رئيس مجلس مدينة حمص المهندس بشار السباعي ‏في تصريح لمراسل سانا أن الزيارة تهدف إلى متابعة مواقع ‏العمل والمشاريع التي تم تنفيذها من خلال برنامج الأمم ‏المتحدة للمستوطنات البشرية، بحضور أحد المانحين ‏الرئيسيين، وهو الحكومة اليابانية، للاطلاع على كيفية توظيف ‏التمويل على أرض الواقع‎.‎

وأشار السباعي إلى أن الأعمال المنفذة في حي البياضة ‏بحمص تستهدف إزالة واحدة من أكبر المعوقات الخدمية في ‏الحي من خلال مد المجبول الإسفلتي وإنشاء الأرصفة، بما ‏يسهم في تعزيز السلامة المرورية، مبيناً أن الحي الذي كان ‏متضرراً وخالياً من السكان بات مأهولاً اليوم بنسبة تقارب 90 ‏بالمئة بعد عودة الأهالي إليه‎.‎

وأضاف: إن الأحياء المتضررة التي شهدت عودة كثيفة ‏للسكان تحتاج إلى تدخلات خدمية سريعة، إلا أن حجم ‏الأضرار الكبيرة يتطلب وقتاً وإمكانات إضافية، الأمر الذي ‏جعل مساهمة المنظمات الدولية عاملاً مهماً في إعادة تأهيل ‏هذه المناطق وجعلها قابلة للسكن مجدداً، لافتاً إلى أن الأعمال ‏الحالية تركز على تأهيل المحاور والطرق الرئيسية والحيوية‎.‎

بدوره، أوضح مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ‏البشرية في سوريا هيروشي تاكاباياشي أن الهدف العام ‏للمشروع يتمثل في دعم جهود التعافي في مدينة حمص، مبيناً ‏أنه بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات مع الجهات ‏المحلية تم اختيار حي البياضة للبدء بتنفيذ أعمال تحسين واقع ‏مناطق السكن غير النظامي‎.‎

وأكد تاكاباياشي أن سكان هذه المناطق يعدون من الفئات ‏الأكثر احتياجاً، وأن البرنامج، بدعم من الحكومة اليابانية، ‏يسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز الخدمات ‏الأساسية، معرباً عن أمله في أن يشكل المشروع نموذجاً ‏لمشاريع أخرى تستهدف المجتمعات المحلية في المناطق ‏المتضررة‎.‎

من جانبها، أوضحت نائبة رئيس البعثة في سفارة اليابان ‏بدمشق أكيكو نوناكا أن زيارة الوفد إلى حمص تأتي لمتابعة ‏المشاريع التي تدعمها اليابان عبر برنامج الأمم المتحدة ‏للمستوطنات البشرية، ولا سيما مشروع تحسين أوضاع ‏التجمعات السكنية غير الرسمية‎.‎

وأشارت نوناكا إلى أن الوفد لمس خلال زيارته حجم ‏التحديات التي تواجه المدينة، إلى جانب إصرار أهالي حمص ‏على العمل والتعافي، مؤكدة أهمية التنسيق مع محافظة حمص ‏ومجلس مدينة حمص لتنفيذ المشاريع الحالية بالشكل الأمثل، ‏بما يفتح المجال أمام تنفيذ مشاريع مستقبلية تسهم في دعم ‏جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع الخدمي لجميع السوريين‎.‎

ويندرج مشروع مد المجبول الإسفلتي في حي البياضة ‏بحمص ضمن برنامج أوسع لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في ‏الأحياء المتضررة بمدينة حمص، بهدف تحسين البنية التحتية ‏وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي واستقرارهم، وذلك ‏في إطار التعاون القائم بين الجهات المحلية والمنظمات ‏الدولية الداعمة لجهود التعافي المبكر وإعادة تأهيل المناطق ‏المتضررة‎.‎