وفد ياباني يتفقد مشروع تأهيل حي البياضة بحمص في إطار ‏الارتقاء بالواقع الخدمي ‏

حمص-سانا
باشرت ورشات مجلس مدينة حمص اليوم الأربعاء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat))، أعمال مد المجبول الإسفلتي في حي البياضة بمدينة حمص، وهو مشروع تموله الحكومة اليابانية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية والارتقاء بالواقع الخدمي في الأحياء المتضررة.
واطلع وفد مؤلف من ممثلي من الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في موقع المشروع عقب اجتماعه مع محافظ حمص، على سير العمل ومتابعة المشاريع المنفذة بتمويل من الحكومة اليابانية عبر البرنامج، والوقوف على أثرها في تحسين الخدمات المقدمة للسكان.
وأوضح رئيس مجلس مدينة حمص المهندس بشار السباعي في تصريح لمراسل سانا أن الزيارة تهدف إلى متابعة مواقع العمل والمشاريع التي تم تنفيذها من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بحضور أحد المانحين الرئيسيين، وهو الحكومة اليابانية، للاطلاع على كيفية توظيف التمويل على أرض الواقع.
وأشار السباعي إلى أن الأعمال المنفذة في حي البياضة بحمص تستهدف إزالة واحدة من أكبر المعوقات الخدمية في الحي من خلال مد المجبول الإسفلتي وإنشاء الأرصفة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، مبيناً أن الحي الذي كان متضرراً وخالياً من السكان بات مأهولاً اليوم بنسبة تقارب 90 بالمئة بعد عودة الأهالي إليه.
وأضاف: إن الأحياء المتضررة التي شهدت عودة كثيفة للسكان تحتاج إلى تدخلات خدمية سريعة، إلا أن حجم الأضرار الكبيرة يتطلب وقتاً وإمكانات إضافية، الأمر الذي جعل مساهمة المنظمات الدولية عاملاً مهماً في إعادة تأهيل هذه المناطق وجعلها قابلة للسكن مجدداً، لافتاً إلى أن الأعمال الحالية تركز على تأهيل المحاور والطرق الرئيسية والحيوية.
بدوره، أوضح مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في سوريا هيروشي تاكاباياشي أن الهدف العام للمشروع يتمثل في دعم جهود التعافي في مدينة حمص، مبيناً أنه بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات مع الجهات المحلية تم اختيار حي البياضة للبدء بتنفيذ أعمال تحسين واقع مناطق السكن غير النظامي.
وأكد تاكاباياشي أن سكان هذه المناطق يعدون من الفئات الأكثر احتياجاً، وأن البرنامج، بدعم من الحكومة اليابانية، يسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز الخدمات الأساسية، معرباً عن أمله في أن يشكل المشروع نموذجاً لمشاريع أخرى تستهدف المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة.
من جانبها، أوضحت نائبة رئيس البعثة في سفارة اليابان بدمشق أكيكو نوناكا أن زيارة الوفد إلى حمص تأتي لمتابعة المشاريع التي تدعمها اليابان عبر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ولا سيما مشروع تحسين أوضاع التجمعات السكنية غير الرسمية.
وأشارت نوناكا إلى أن الوفد لمس خلال زيارته حجم التحديات التي تواجه المدينة، إلى جانب إصرار أهالي حمص على العمل والتعافي، مؤكدة أهمية التنسيق مع محافظة حمص ومجلس مدينة حمص لتنفيذ المشاريع الحالية بالشكل الأمثل، بما يفتح المجال أمام تنفيذ مشاريع مستقبلية تسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع الخدمي لجميع السوريين.
ويندرج مشروع مد المجبول الإسفلتي في حي البياضة بحمص ضمن برنامج أوسع لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في الأحياء المتضررة بمدينة حمص، بهدف تحسين البنية التحتية وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي واستقرارهم، وذلك في إطار التعاون القائم بين الجهات المحلية والمنظمات الدولية الداعمة لجهود التعافي المبكر وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.