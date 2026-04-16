7 إصابات واحتراق 11 مركبة جراء حريق صهريج بنزين في الحسكة

الحسكة-سانا

أصيب 7 أشخاص واحترقت 11 مركبة، اليوم الخميس، إثر حريق اندلع في صهريج مخصص لنقل مادة البنزين أثناء قيامه بتفريغ حمولته داخل محطة للوقود مقابل كراج الانطلاق في مدينة الحسكة.

وذكر مدير صحة الحسكة الدكتور خالد الخالد، في تصريح لمراسلة سانا، أن سائق الصهريج حاول، عقب اندلاع النيران فيه، قيادته وهو مشتعل باتجاه مركز الإطفاء في محاولة للحد من انتشار الحريق، إلا أن هذه المحاولة أسهمت في امتداد ألسنة اللهب إلى مركبات مجاورة، ما أدى إلى احتراق 11 سيارة وحافلة بشكل كامل.

وأوضح الخالد أن الحادث أسفر عن ثلاث إصابات طفيفة، تمّ نقلها إلى مستشفى الحسكة الوطني حيث تلقت العلاج اللازم وغادرت بعد التأكد من استقرار حالتها الصحية.

وأضاف: إن أربع إصابات أخرى راجعت المستشفيات الخاصة، وجميعها كانت إصابات خفيفة، وتم تخريجها بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة، مؤكداً أن الحالة العامة لجميع المصابين مستقرة، ولا توجد أي حالات خطرة.

وأشار الخالد إلى أن فرق الإطفاء تدخلت بشكل فوري وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى محطات ومركبات أخرى قريبة.

ويُعد كراج الانطلاق من أكثر المواقع ازدحاماً في مدينة الحسكة، ما ساهم في ارتفاع حجم الخسائر المادية، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف أسباب اندلاع الحريق أثناء عملية التفريغ.