مديرية الأمن الداخلي في الأتارب بريف حلب تكشف ملابسات جريمة قتل وتوقف المتورطين

أرشيفية

حلب-سانا

ألقت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الأتارب بريف حلب القبض على كلٍّ من “ب. د” و”أ. ج” بعد ثبوت تورّطهما في قتل المغدور، زوج المتهمة، في بلدة أبين بريف حلب، وذلك خلال 18 ساعة من وقوع الجريمة.

وذكرت مديرية الأمن الداخلي في الأتارب أن إلقاء القبض على المتورطين جاء عقب بلاغ قدّمه ذوو المغدور، أفادوا فيه بوجود شكوك حول وفاته. وعلى إثره، توجّهت وحدات من المديرية برفقة فريق طبي إلى مكان الحادث. وبعد إجراء الكشف الطبي على جثة المغدور، تبيّن أن الوفاة نتجت عن انخفاض حادّ في ضغط الدم أدّى إلى توقّف القلب، وذلك نتيجة حقنه بجرعة من الإنسولين.

وأشارت المديرية إلى أنه بناءً على النتائج، ألقت الوحدات الأمنية القبض على زوجة المغدور للتحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها حيث أقرّت المتهمة في التحقيق الأوّلي بارتكاب الجريمة بالتواطؤ مع المذكور، الذي كانت تعتزم الزواج منه بعد وفاة زوجها. وعلى الفور، توجّهت دورية أمنية إلى مكان وجوده وألقت القبض عليه.

وبينت أن المقبوض عليهما أُحيلا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

يذكر أن هذه الجريمة وقعت قبل نحو شهر والأمن الداخلي ألقى القبض على القتلة في نحو 18 ساعة من وقوع الجريمة.

اخترنا لك