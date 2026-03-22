وفاة طفل وفتاة بعد سقوطهما في بركة لتجميع المياه بريف الشدادي

الحسكة-سانا

توفي طفل وفتاة اليوم الأحد، جراء سقوطهما في بركة لتجميع المياه قرب تل الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي.

وأكدت مصادر أهلية في المنطقة، أن طفلين سقطا في البركة، وعند محاولة فتاة تبلغ من العمر (15 عاماً) إنقاذهما غرقت أيضاً بسبب عمق المياه، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ جرت بمشاركة الأهالي في المنطقة، حيث استمرت لساعات، نتيجة تباين عمق البركة بين الضحالة في بعض أجزائها والعمق في أجزاء أخرى، قبل أن يتمكن الأهالي من إنقاذ طفل، وانتشال جثة الطفل الآخر والفتاة.

وأشارت المصادر إلى أن الطفل والفتاة المتوفيين ينتميان إلى عائلة واحدة.