تربية الحسكة تجري السبر التشخيصي للطلاب غير المسجلين تمهيداً لدمجهم في التعليم

الحسكة-سانا

أجرت مديرية التربية والتعليم في الحسكة اليوم الأحد، اختبار السبر التشخيصي للطلاب غير المسجلين في المدارس العامة للصفين التاسع من مرحلة التعليم الأساسي والثالث الثانوي، وذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لاستيعاب الطلاب في المحافظة ودمجهم في العملية التعليمية.

وأوضح مدير الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم محمد حلاق في تصريح لـ سانا، أن القبول في صفوف التاسع والأول والثاني والثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي يتم عبر اختبار تشخيصي يراعي الفئة العمرية المحددة لكل صف، إضافة إلى الحصول على شهادة التعليم الأساسي بالنسبة للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

وبين حلاق أن السبر التشخيصي أُجري للطلاب غير المسجلين على قيود المدارس العامة ضمن سبعة مجمعات تربوية مُفتتحة في الحسكة، شملت تل براك، والشدادي، ومركدة، والعريشة، والهول، وتل حميس، واليعربية، مشيراً إلى أن عدد المراكز الامتحانية بلغ 10 مراكز، تضم 67 قاعة امتحانية.

وأضاف حلاق: إن عدد المتقدمين لاختبار الصف التاسع بلغ 1218 طالباً وطالبة، إضافة إلى 13 طالباً في الفرع العلمي و14 طالباً في الفرع الأدبي للصف الثالث الثانوي، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تأتي وسط إقبال ملحوظ وتنظيم دقيق يهدف إلى ضمان حسن سير الاختبارات واستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب.

وأكد حلاق أن الطلاب المسجلين حديثاً في هذه المحافظات لا يُسمح لهم بالنقل خارجها خلال المرحلة الثانوية، كما تُعتمد درجات الفصل الدراسي الثاني معياراً للنجاح والرسوب للعام الدراسي 2025-2026 فقط.

ولفت حلاق إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة التربية والتعليم الرامية إلى توسيع مظلة التعليم، وتأمين الفرص التعليمية للطلاب غير المسجلين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار التربوي وضمان حقهم في متابعة تحصيلهم الدراسي.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي، قراراً يقضي بإجراء سبر تحديد مستوى تشخيصي للطلاب غير المقيدين في المدارس العامة في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، ومناطق ريف حلب المحررة حديثاً للقبول في صفوف “التاسع، والأول الثانوي، والثاني الثانوي، والثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي”.