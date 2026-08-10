وقفة احتجاجية لمعلمي حلب للمطالبة بإعادة دراسة قرارات الدمج والتثبيت

حلب-سانا

طالب عدد من المعلمين في محافظة حلب اليوم الإثنين، خلال وقفة احتجاجية سلمية، بإعادة النظر في شروط الدمج والتثبيت ودراسة أوضاع غير المشمولين بالقرارات، ولا سيما من لم يستوفوا شرط الـ500 يوم دوام فعلي.

وأوضح المشاركون أن لديهم سنوات من الخدمة في مجال التعليم، مطالبين بإعادة دراسة ملفاتهم وبيان أسباب عدم شمولهم بقرارات الدمج، إضافة إلى معالجة أوضاعهم المالية والوظيفية.

وأكد المعلم عبد الله الحسين، مدير مدرسة البورانية في ناحية الغندورة، في تصريح لـ سانا، أن لديه نحو 25 عاماً من الخدمة، مطالباً بإعادة النظر في أوضاع المعلمين غير المشمولين بقرارات الدمج والتثبيت ومعالجة أوضاعهم المالية.

بدوره، طالب المدرس فادي الكيالي الرفاعي بإعادة النظر في استبعاد عدد من المعلمين من ملف الدمج وإتاحة التثبيت لهم، إلى جانب معالجة الرواتب عن الفترة السابقة.

من جانبه، أوضح معاون مدير التربية والتعليم في محافظة حلب محمد عبد الرحمن، أن المديرية استمعت إلى مطالب المعلمين وبيّنت لهم شروط التثبيت المعتمدة، والتي تتضمن أن يكون المعلم قائماً على رأس عمله منذ 1-1-2024، وأن يبلغ عدد أيام دوامه الفعلي 500 يوم، مبيناً أن من لم تنطبق عليه الشروط لم يكن مشمولاً بقرارات التثبيت أو الدمج.

وتتركز مطالب المعلمين على إعادة دراسة الحالات غير المشمولة بقرارات الدمج والتثبيت، ومعالجة أوضاعها وفق الأنظمة والقرارات النافذة.