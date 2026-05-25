إجلاء 6 عائلات من مخيم في جرابلس شرقي حلب بعد ارتفاع منسوب مياه الفرات

حلب -سانا

نفذت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب عمليات إجلاء لعدد من العائلات من أحد المخيمات في مدينة جرابلس على ضفة نهر الفرات، بعد محاصرة المياه للخيام نتيجة ارتفاع منسوب مياه النهر مساء الجمعة الماضي، وذلك في إطار الاستجابة الطارئة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم.

وأوضح مدير مركز الدفاع المدني بجرابلس عبد الجبار الجمعة في تصريح لـ سانا، أن فرق الدفاع المدني تدخلت فور تلقي البلاغات حول ارتفاع منسوب المياه ووصولها إلى محيط المخيم، حيث جرى إجلاء 6 عائلات ونقلها إلى أماكن أكثر أماناً، مع تقديم المساعدة اللازمة لها.

وأشار الجمعة إلى أن الفرق تواصل متابعة الوضع ميدانياً ورصد أي تطورات محتملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة السكان واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال استمرار ارتفاع منسوب المياه.

وشهد نهر الفرات خلال الأيام الماضية ارتفاعاً في منسوب المياه، نتيجة زيادة الوارد المائي القادم من الأراضي التركية، ما انعكس على مستويات التخزين في بحيرة سد الفرات ومسار النهر في المناطق الواقعة على ضفتيه، ولا سيما في ريف حلب الشرقي.

وتتابع الجهات المعنية مستويات المياه بشكل مستمر، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في المناطق المعرّضة لخطر الغمر أو تجمع المياه، حفاظاً على سلامة السكان والممتلكات.

