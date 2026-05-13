منتدى الكواكبي يستعرض مسار حرية الفكر والتعبير عبر التاريخ في حلب

حلب-سانا

نظّم منتدى الكواكبي للحوار الثقافي بالتعاون مع مديرية الثقافة في حلب فعالية بعنوان ‌‏”حرية الفكر والتعبير عبر التاريخ” في المركز الثقافي بالعزيزية، قدّمها الحقوقي مروان ‏قواس، بحضور عدد من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والمجتمعي.‏

وتطرّق قواس خلال الفعالية إلى تطوّر مفهوم حرية الفكر والتعبير عبر المراحل ‏التاريخية، بدءاً من العصور القديمة وصولاً إلى العصر الحديث، مستعرضاً أبرز ‏الصراعات الفكرية التي رافقت هذا التطور وأثرها تطور المجتمعات الإنسانية.‏

وفي تصريح لمراسل سانا، أكّد قواس أن حرية الفكر تُعدّ من أهم حقوق الإنسان ‏الأساسية، مشيراً إلى أن الشعب السوري عانى طويلاً من القمع والاستبداد، وأن تحقيق ‏الحرية يشكّل خطوة جوهرية نحو نهضة المجتمع وإطلاق طاقات الإبداع.‏

من جانبه، أوضح مدير الثقافة بحلب أحمد العبسي أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة ‏المديرية لتعزيز التعاون مع الجمعيات والمنتديات الثقافية بهدف تنشيط الحراك الثقافي ‏وترسيخ قيم الحرية والحوار.‏

كما بيّن العضو المؤسس في منتدى الكواكبي المهندس باسل خليل، أن المنتدى يعمل على ‏نشر الوعي التنويري وتعزيز ثقافة المواطنة وسيادة القانون، إضافة إلى دعم الحوار ‏الثقافي والحقوقي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.‏

وأجمع عدد من الحضور على أهمية هذه الفعاليات في تنشيط المجتمع المدني وفتح ‏مساحات للنقاش وتبادل الأفكار، بما يسهم في تعزيز التقارب المجتمعي وبناء مستقبل ‏أكثر أفضل.‏

ومنتدى الكواكبي للحوار الثقافي هو منتدى ثقافي سياسي تأسس عام 2003 في مدينة ‏حلب ثم توقف بسبب حظره من النظام البائد واعتقال بعض مؤسسيه وتم إعادة تفعيله بعد ‏إسقاط النظام، ويهدف الى تعزيز الوعي وترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح الفكري.‏