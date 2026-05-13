منتدى الكواكبي يستعرض مسار حرية الفكر والتعبير عبر التاريخ في حلب

حلب-سانا
نظّم منتدى الكواكبي للحوار الثقافي بالتعاون مع مديرية الثقافة في حلب فعالية بعنوان ”حرية الفكر والتعبير عبر التاريخ” في المركز الثقافي بالعزيزية، قدّمها الحقوقي مروان قواس، بحضور عدد من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والمجتمعي.
وتطرّق قواس خلال الفعالية إلى تطوّر مفهوم حرية الفكر والتعبير عبر المراحل التاريخية، بدءاً من العصور القديمة وصولاً إلى العصر الحديث، مستعرضاً أبرز الصراعات الفكرية التي رافقت هذا التطور وأثرها تطور المجتمعات الإنسانية.
وفي تصريح لمراسل سانا، أكّد قواس أن حرية الفكر تُعدّ من أهم حقوق الإنسان الأساسية، مشيراً إلى أن الشعب السوري عانى طويلاً من القمع والاستبداد، وأن تحقيق الحرية يشكّل خطوة جوهرية نحو نهضة المجتمع وإطلاق طاقات الإبداع.
من جانبه، أوضح مدير الثقافة بحلب أحمد العبسي أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة المديرية لتعزيز التعاون مع الجمعيات والمنتديات الثقافية بهدف تنشيط الحراك الثقافي وترسيخ قيم الحرية والحوار.
كما بيّن العضو المؤسس في منتدى الكواكبي المهندس باسل خليل، أن المنتدى يعمل على نشر الوعي التنويري وتعزيز ثقافة المواطنة وسيادة القانون، إضافة إلى دعم الحوار الثقافي والحقوقي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأجمع عدد من الحضور على أهمية هذه الفعاليات في تنشيط المجتمع المدني وفتح مساحات للنقاش وتبادل الأفكار، بما يسهم في تعزيز التقارب المجتمعي وبناء مستقبل أكثر أفضل.
ومنتدى الكواكبي للحوار الثقافي هو منتدى ثقافي سياسي تأسس عام 2003 في مدينة حلب ثم توقف بسبب حظره من النظام البائد واعتقال بعض مؤسسيه وتم إعادة تفعيله بعد إسقاط النظام، ويهدف الى تعزيز الوعي وترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح الفكري.